Britom sa páčila dráma v Iraku

Najviac britských filmových cien BAFTA dostala vojnová dráma The Hurt Locker. Avatar príliš nezaujal.

22. feb 2010 o 16:44 Kristína Kúdelová, kk

The Hurt Locker.(Zdroj: OUTNOW.CH)

BRATISLAVA. Bolo to v podstate celkom elegantné odmietnutie. Britská akadémia najprv prisúdila veľkofilmu Jamesa Camerona Avatar osem nominácií na národné ceny BAFTA, no nakoniec za víťaza vyhlásila iný film. Najviac cien, aj tých hlavných, dostala dráma The Hurt Locker, ktorú nakrútila Kathryn Bigelowá. Pre Avatar zostali len dve: cena za vizuálne efekty a cena za výpravu.

Cesta k mieru

Scenár k filmu The Hurt Locker napísal Mark Boal, americký reportér. Rozpráva v ňom o vojne v Iraku, konkrétne o malej jednotke, ktorá v Bagdade likviduje bomby. Bigelowá ho nakrútila v strohých interiéroch i exteriéroch, vyvolala tým dojem, že je v samom vnútri boja. A tým, že jej hlavný hrdina nachádza v nebezpečenstve smrti zvláštne vzrušenie, ktorým desí svojich kolegov, získava tento film nepríjemný chlad.

„Cítili sme zodpovednosť uctiť si tých, o ktorých film je, a odvďačili sa scenáristovi za to, že riskoval svoj život, aby zachytil tragédiu a chaos vojny," cituje Reuters Kathryn Bigelow po odovzdávaní cien. „Rada by som prispela k tomu, aby sme sa nikdy nevzdali hľadania cesty k mieru."

Rozhodnutie britskej akadémie oceniť The Hurt Locker je zaujímavé najmä preto, že sú necelé dva týždne pred Oscarmi. Bigelowej dráma má deväť nominácií, tak ako Cameronov Avatar. Cameron svoj film chystal dvanásť rokov a keďže je nakrútený v 3D, hovorí sa o ňom ako o prelomovom filme. The Hurt Locker si zas získaval kritikov pre vojnový realizmus.

Ceny zo školy

Hlavná cena pre najlepší film teda ide do Spojených štátov, Británii zostali ceny pre najlepších hercov. V mužskej kategórii zvíťazil Colin Firth za výkon v dráme A Single Man, hrá v nej učiteľa angličtiny, ktorý prežíva ťažké chvíle po smrti svojho životného partnera.

Medzi ženami bola najlepšia Carey Mulliganová. Ona má cenu BAFTA za úlohu vo filme An Education, kde hrá stredoškoláčku, ktorá túži po štúdiu v Oxforde, kým do jej sveta nezasiahne starší muž s príťažlivým životným štýlom.

Obaja sú zároveň nominovaní na Oscara.