Nie je z USA, myslí inak

Uvidíme nórskeho saxofonistu Jana Garbareka, predstaviteľa emancipovaného džezu.

23. feb 2010 o 0:00 Marian Jaslovský

Džez je majetkom celého sveta, hovorí svojou hudbou kapela saxofonistu Jana Garbareka. O pár dní nám zahrá v Bratislave.

BRATISLAVA. Džez sa narodil v Amerike. Tam je doma a odtiaľ vychádza väčšina dôležitých trendov. Napriek tomu je džez hudbou, ktorej pôsobiskom je celý svet. Existujú vynikajúci hudobníci, ktorí nepochádzajú zo Spojených štátov, a práve preto vedia vtlačiť do svojej tvorby niečo jedinečné.

Jedným z nich je určite nórsky saxofonista Jan Garbarek, ktorého privítame na premiérovom slovenskom koncerte 2. marca v bratislavskom Parku kultúry a oddychu.

Lyrik a melodik

Garbarek (1947) je jedným z tých, vďaka ktorým môžeme smelo hovoriť o emancipovanom európskom džeze. Jeho meno sa spája s prestížnym mníchovským vydavateľstvom ECM, ktoré práve pre túto emancipáciu urobilo maximum svojím vyhraneným štýlom kultivovaného komorného džezu a jeho spájaním s vážnou hudbou, teda vyslovene európskym dedičstvom.

A Garbarek to robil aj vo svojej tvorbe - v prvej polovici 90. rokov spolupracoval so skupinou The Hilliard Ensemble, vokálnym kvartetom špecializovaným na interpretáciu renesančnej hudby.

Jan Garbarek je hráč s veľmi špecifickým myslením, jeho frázy naozaj znejú inak, ako keby sa narodil v Amerike. Je skôr lyrik a melodik, pútnik po miestach, kde sa stretávajú vplyvy a kultúry. Pre jeho špecifické cítenie s ním rady hrávali aj najväčšie osobnosti priamo od prameňov - napríklad legendárny klavirista Keith Jarrett.

So špičkovým sprievodom

Do Bratislavy si majster privedie kapelu, špičkových hráčov. Potvrdzujú, že džez je majetkom celého sveta. Na klávesoch bude hrať jeho spolupútnik, nemecký klávesista Rainer Brüninghaus, basgitarista Yuri Daniel pochádza z Brazílie a z Indie pochádza bubeník a perkusionista Trilok Gurtu.

Gurtu je sám rozhodne rovnakou osobnosťou ako Garbarek, hral s veľkým množstvom hviezd (napríklad s gitaristom Johnom McLaughlinom) a vydal niekoľko rešpektovaných sólových albumov. Jeho frenetické výkony sú dobrou a logickou protiváhou ku Garbarkovej lyrickosti a určitej rezervovanosti.

Dá sa predpokladať, že koncert Jana Garbareka bude určite jednou z vrcholných džezových udalostí, a to nás čaká naozaj dosť skvelých koncertov.

Akciu organizuje bubeník Martin Valihora, ktorý chcel pôvodne zavolať Garbareka na svoj One Day Jazz festival.