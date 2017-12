Čo, do čerta, máte proti cirkusovým zabávačom?

Do kín prichádza nový film Martina Scorseseho a Leonarda DiCapria.

24. feb 2010 o 0:00 Miloš Ščepka

Už niekoľkokrát prispel Martin Scorsese do zlatého fondu svetovej kinematografie. S filmom Prekliaty ostrov si teraz vyskúšal trochu iné povolanie.

Dva filmy mali nedávno na festivale v Berlíne úlohu lákadiel s hviezdnym obsadením: The Ghost Writer Romana Polanského a Shutter Island Martina Scorseseho. Z oboch sa vykľuli remeselne dokonale nakrútené žánrové snímky, čo medzinárodnú kritiku zmiatlo. Sú to „len“ dokonalé napínavé drámy, alebo sú to „až“ dokonale napínavé drámy?

Recenzenti poukazujú na tie isté veci. Jedni ich vyzdvihujú ako prínos, iní zatracujú ako nedostatok. Ak by tvorcami neboli Polanski a Scorsese, hodnotenie by určite bolo oveľa lepšie. Je to však chyba filmov – alebo recenzentských očakávaní?

Tá správna tvár

Martin Marcantonio Luciano Scorsese, sedem ráz nominovaný na Oscara a odmenený jediný raz za film Na druhej strane, tvorí už vyše pol storočia. Novinári ho označujú za žijúceho klasika. Jeho diela Taxikár, Zúriaci býk, Farba peňazí, Posledné pokušenie Krista patria nielen do zlatého fondu kinematografie, ale k základom našej kultúry. Vyjadrujú jasné postoje ku konkrétnym udalostiam, odrážajú pohľad na stav sveta.

Dokonca i jednoznačný triler Mys hrôzy presahuje hranice žánru. Teraz, vo veku 68 rokov, prichádza s adaptáciou bestselleru Dennisa Lehaneho (podľa jeho kníh už nakrútili Tajomnú rieku aj Zbohom baby). A pretože režisér je stále mladý, zostarnutého dvorného herca Roberta De Nira nahradil Leo DiCaprio. S ním už nakrútil Gangy v New Yorku, Letca a Na druhej strane.

Kritici pri ich najnovšom filme Prekliaty ostrov poukazujú na to, že DiCapriova detská tvár sa vôbec nehodí k stvárňovanej postave. Málokto si uvedomuje, že Leonardo má 36 rokov a práve kontrast medzi vzhľadom a charakterom robí postavu policajta Teddyho Danielsa zaujímavo nejednoznačnou.

V búrke

Stupňujúca sa pochmúrnosť, hororový pocit ohrozenia pripomína Mys hrôzy. Lenže teraz je všetko zložitejšie. Je rok 1954. Otvorili prvú reštauráciu Burger King. USA otestovali vodíkovú bombu. Francúzi utrpeli debakel pri Dien Bien Phu a čaká ich ďalší v Alžírsku. Vyšla kniha Pán múch. Senátor Joseph McCarthy predsedá výboru pre vyšetrovanie neamerickej činnosti. Marilyn Monroe sa vydala za Joea DiMaggia.

A Teddy Daniels s kolegom Chuckom Aulem (Mark Ruffalo) prichádzajú na ostrov Shutter Island, aby objasnili, ako mohla zo starostlivo stráženej cely ujsť pacientka miestnej psychiatrickej liečebne pre odsúdencov.

Doktor Cauley (Ben Kingsley) vyzerá podozrivo – a nemecký špecialista Dr. Nähring (Max von Sydow) v Teddym oživí zlé spomienky na oslobodzovanie koncentračného tábora počas vojny. Policajtov na ostrove uväzní divoká búrka, pacienti využijú výpadok prúdu a ro〜zutekajú sa. Teddy je čoraz zmätenejší, postupne stráca jednu istotu za druhou. Objavuje sa mu vidina manželky, ktorá tragicky zahynula. Vidí mŕtvych ľudí. Deje sa niečo zlé.

Nemá právo?

Režisér spolu s hercami, kameramanom Robertom Richardsonom, autorom výpravy Dantem Ferrettim a za použitia dobovej i klasickej hudby presvedčivo evokujú nielen dobu, ale i postupný rozklad Danielsovho sveta... alebo osobnosti. A jeho príčiny. No všetka tá profesionálna exhibícia akoby nemala iný cieľ, iba pobaviť.

„Je príjemné vidieť Scorseseho ako majstra cirkusovej manéže,“ píše The Hollywood Reporter, „len sa modlíme, aby týmto smerom nepokračoval.“

Vari sa žijúci klasik nemôže pre potechu publika občas zahrať na cirkusového zabávača?