Čo počúvame

24. feb 2010 o 0:00 her

Jednu z najočakávanejších nahrávok týchto mesiacov, aj celého roka práve vydáva Joanna Newsom. Mladá pesničkárka z Kalifornie k úspešnému debutu Milk Eyed Mender (2004) pridala cédečko Ys (2006) a potom nechala fanúšikov dlho sa dohadovať, čo bude ďalej.

Pôst prerušila veľkolepo - trojalbumom Have One On Me. Oficiálne sa z neho dajú počuť len dve pesničky, ale už tie veľa napovedajú. Je to hudba, ktorá osloví „milovníkov táborákov" i tých, ktorí počúvajú klasiku. Melodická a zároveň prekomponovaná. Harfa je netypický nástroj, no čaro jej symbiózy so svojským ženským hlasom stále funguje.