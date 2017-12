Čo pozeráme

Životy tých druhých / Kawasakiho ruže.

24. feb 2010 o 0:00 Eva Andrejčáková

Nemecký oscarový film Životy tých druhých vznikol pred štyrmi rokmi. Spomienka naň sa intenzívne vynára v súvislosti s českým filmom Kawasakiho ruža, ktorý sa práve dostal do našej distribúcie.

Oba sú osobitým ponorom do života prenasledujúcich a prenasledovaných za voľakedajšou železnou oponou. Nemecký režisér Florian H. von Donnersmarck seriózne odhalil, ako fungovala neúprosná mašinéria tajnej služby Stasi v bývalej socialistickej NDR. Prirodzene ťahal nitky osudov svojich hrdinov aj do obdobia po páde režimu a sústredil sa pritom na prostredie každej postavy, ktorá niesla príbeh. Vzniklo kompaktné dielo, silné citlivou kresbou ľudských charakterov a dôsledným budovaním štruktúry.

U českého režiséra Jana Hřebejka to bol pokus o niečo podobné, no ostalo viac pri ňom. Skúsenosť a iskru prekryli overené postupy a kult režiséra hlavne ako autora komédií. Napriek dobrým hereckým výkonom či inšpiratívnej hre s filmovým časom ostali myšlienky i postavy nedotiahnuté, objavovali sa samoúčelné scény, nafúknuté dialógy, nemiestne pointy, vtipy za každú cenu.

Výzva spraviť na danú tému už aj niečo vážne, ako film jeho producenti spolu s režisérom predstavujú, je opäť len spôsob, ako sa nad problém povzniesť skôr, než by sa vedelo, prečo sa to vôbec dá. S odpustením, vyvoláva to u diváka dojem, aké je to super, keď je možné robiť si z niečoho a priori „prdel“.