Gabourey má vyše sto kíl. No a?

S futuristickým Avatarom o Oscara súťaží Precious, súčasná dráma z Harlemu.

25. feb 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

Aj herečka s nadváhou môže dostať nomináciu na Oscara. S filmom Precious zatiaľ do našich kín nedošla - do tých amerických sa dostala napriek tomu, že ho nijaké hollywoodske štúdio nechcelo financovať.

BRATISLAVA. „Je nám to ľúto," počúvala mladá americká herečka Gabourey Sidibe od džentlmenských britských novinárov. Bolo to v nedeľu po vyhlasovaní britských filmových cien BAFTA - ich mrzelo, že do Londýna cestovala tak trochu zbytočne, lebo vo svojej kategórii nevyhrala. Lenže ona im odkázala: „O mňa sa nebojte." Aj tak už hviezdou je.

S túžbou prežiť

Gabourey hrá vo filme Precious a ten bude o desať dní súťažiť o Oscara. Z desiatich nominovaných je tým najdrsnejším. Nie, nezabíja sa v ňom ani nestrieľa. Rozpráva o násilí, ktoré by si policajti ani sociálne úrady nemuseli všimnúť, pretože je to násilie domáce. Najviac ním trpí stredoškoláčka Precious. Nemá šancu, aby sa mohla čosi naučiť. Ani doma, ani v škole. Na to má príliš rozptýlenú myseľ, alebo presnejšie, má ju príliš uväznenú v bezmocnosti, zúfalstve a nenávisti.

Otec sa k nej nespráva ako otec, pretože ju pravidelne znásilňuje, a mama sa k nej nespráva ako mama, žiarli na ňu ako manželka na milenku. Na sídlisku Harlemu je vlastne úplne sama, sama s dvomi deťmi.

Je to dráma, ale Gabourey Sidibe ju nevyužila na to, aby v úlohe Precious herecky exhibovala, celým príbehom prechádza s meravou tvárou. Svoju postavu nepochopila ako bezmocnú obeť, ukázala ju ako rozhodnú slečnu so silnou túžbou prežiť. Možno len úplne zblízka, na povrchu jej kože, by bolo vidieť, ako sa chveje, vzdorom aj strachom.

Pochvala od Formana

Režisér Lee Daniels nakrútil svoj film podľa knižky Push. V roku 1996 ju napísala newyorská poetka Sapphire a písala ju zo svojich vlastných učiteľských skúseností. Napriek tomu sa svetovými médiami ozvali aj hlasy, ktoré v dráme Precious nevideli úprimnú literatúru a realistický filmový príbeh. Videli v nej skôr stereotypy o nevzdelaných a hrešiacich Afroameričanoch, ktoré môžu posilniť rasovú predpojatosť.

Aj pred nakrúcaním mal Daniels problémy. Hoci si v Hollywoode spravil meno ako producent oscarového filmu Ples príšer a do vedľajších úloh získal Mariah Carey i Lennyho Kravitza, aj tak mu na tento príbeh nijaké štúdio nechcelo dať peniaze.

Žiadny šéf neveril, že by sa niekto vybral do kina preto, aby tam videl stotridsaťkilogramové černošské dieťa a obeť incestu v jednej osobe.

Film netradične zatiahol pár podnikateľov z Colorada a na festivale v Sundance (minulý rok v januári) ho uviedli v podstate ako nezávislý film.

A agentúra Reuters napísala, že na jeho konci diváci pätnásť minút tlieskali. Miloš Forman v rozhovore pre Lidové noviny povedal, že film Precious bol v poslednom čase jediný, ktorý ho zaujal. Z televíznej reportáže a ankety BBC zasa vyplynulo, že sa v ňom obyvatelia chudobnej newyorskej štvrte videli. Život mladej Precious sa im mohol zdať nepríjemne pravdivý, ale nepôsobil na nich beznádejne.

Som krásna

Možno k tomu prispeli aj drobnosti, ktoré svojej hrdinke vymyslela sama Gabourey Sidibe. Napríklad sa odmietla navliecť do neforemných flanelových košieľ a obliekla sa do úzkych džínsov a úzkeho trička. Pretože dievča z Harlemu vraj môže byť chudobné, zato však ešte nemusí byť nemožné. Môže byť bez budúcnosti, ale nemusí byť bez sebavedomia.

Pochopila to na vlastnom príklade. „Nemám normálnu hmotnosť a ľudia si myslia, že ani nie som hodná žiť," vysvetľovala pre Reuters. „Tisíckrát mi povedali, že nič nedosiahnem. To vás môže dohnať až k samovražde, ale ja som ich raz prestala počúvať a dnes si myslím, že som krásna."

Bude sa tak cítiť aj v Los Angeles, kam sa pôjde pozrieť, či dostala aspoň toho Oscara.