Horehronie vyhralo Eurosong napriek podozreniu z plagiátorstva

BRATISLAVA.

Na druhom mieste skončila jej súperka Mista, ktorá síce získala v celkovom súčte od divákov a poroty rovnaký počet bodov, v prípade remízy však rozhodovali divácke hlasy. Kristina sa presadila spomedzi 12 finalistov, celkovo tento rok súťažila šesťdesiatka pesničiek.

Mladú východniarku Kristinu tipovali za víťazku viacerí, jej pesnička o najkrajších stromoch na Horehroní je tiež najhranejšou skladbou v slovenských rádiách. Autori sa však v nej neinšpirovali len melodikou slovenských ľudových piesní, ale aj exotickými motívmi.

Týždenník Plus 7 dní tvrdil, že hlavnú melódiu mohli okopírovať zo šesť rokov starého hitu Oj, devojče macedónskeho speváka Tošeho Proeskiho, za čo by im vraj mohla hroziť aj žaloba. Niektorí experti o tom naopak pochybovali.

Do prvej trojice sa dostal aj bývalý finalista slovenskej SuperStar Tomáš Bezdeda. Mista a Bezdeda sa tak stali prvým a druhým náhradníkom v súťaži.

Autorom hudby víťaznej skladby je Martin Kavulič, text napísal Kamil Peteraj. Celkovo Kristinino vystúpenie, choreografia a kostýmy pripomínajú šou bývalej víťazky Eurosongu, Ukrajinky Ruslany. Tá v roku 2004 zvíťazila s piesňou Wild Dance, inšpirovanou karpatským folklórom.

V porote aj Sarvaš a Lehotský

Slovensko sa po desaťročnej pauze do súťaže s polstoročnou tradíciou zapojilo po druhý raz, prihlášku si poslalo 239 záujemcov. Porota STV z nich vybrala 60, ktorí sa dostali na obrazovku, potom už o ich postupe rozhodovali diváci a porota pomerom 50:50.Do nej zasadli skladateľka Ľubica Čekovská, spevák a bývalý líder skupiny Modus Janko Lehotský a manažér a textár Martin Sarvaš.

Vlani Slováci poslali do medzinárodného finále, ktoré sleduje viac ako sto miliónov televíznych divákov po celom svete, hercov Kamila Mikulčíka a Nelu Pociskovú s duetom Leť tmou. Dávnejšie tiež slovenskú popovú scénu reprezentovali Katarína Hasprová a Marcel Palonder.

Naopak, susedné Česko sa tento rok do súťaže nezapojilo pre malý divácky ohlas a negatívne ohlasy časti hudobnej kritiky.

Finále Eurosongu sa malo pôvodne uskutočniť v nedeľu, úspechy slovenských hokejistov na olympiáde vo Vancouveri však donútili organizátorov posunúť program na dnes. Ak by slovenský tím postúpil do finále, dostal by Eurosong čo sa týka diváckej sledovanosti v nedeľu večer veľmi ťažkú konkurenciu. Nakoniec však budú Slováci po prehre s Kanadou bojovať o tretie miesto v nedeľu nadránom stredoeurópskeho času.