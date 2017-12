Metheny hral pre uši aj oči

Slávny americký gitarista vystúpil v Bratislave so svojím unikátnym projektom Orchestrion.

1. mar 2010 o 0:00 Marian Jaslovský

Famózny gitarista a úžasný skladateľ si zahral na megakonštrukcii, na ktorej je uchytených dvadsaťpäť mechanických hudobných nástrojov. Jeho orchestrion hrá inak než hudobníci. Ani lepšie, ani horšie. Inak.

BRATISLAVA. Keď sa Pat Metheny, jeden z najvýznamnejších žijúcich hudobníkov od manažmentu dozvedel, že bude hrať na Slovensku, veľmi sa potešil. Napriek tomu, že dlhé turné boli vždy jeho doménou, k nám ešte nezavítal.

Až teraz. V piatok zahral pred vypredanou Expo arénou Incheby. Sám, s čímsi, čo svet doteraz nevidel.

Vlajkovou loďou gitaristu a skladateľa bola dlhé roky legendárna Pat Metheny Group, v posledných rokoch vystupoval aj s jazzovým triom. Umelec rešpektovaný a ctený širokým, nielen džezovým publikom, by mohol plávať v pokojnom toku svojej popularity a nevymýšľať. Ale to by nebol on, keby nevymýšľal - a výsledkom je unikátny projekt Orchestrion.

Krása a otvorenosť

Ak niekto náhodou prišiel na koncert neinformovaný o čo ide, videl len červenú oponu a mohol si myslieť, že to bude sólový, maximálne odľahčený koncert. Pat Metheny prišiel s akustickou gitarou a začal hrať. Potom si zobral svoju 42-strunovú Pikasso Guitar, ktorú pre neho špeciálne vyrobila nástrojárka Linda Manzer, a tretiu skladbu zahral na elektrickej gitare.

Už tu bolo vidno, ako tento človek stále napreduje bez potreby šokovať nejakými nestráviteľnosťami alebo intelektuálnou výlučnosťou. Jeho progresivita je veľmi otvorená, je to skrátka hudba, ktorej môže rozumieť každý, možno len s tým, že každý si z nej zoberie niečo iné. Metheny sa nebojí dojímať, byť patetický, nebojí sa krásy, ktorú nástojčivo hľadá celý život.

Toto všetko do bodky platilo pre celý koncert, ktorý trval dve a štvrť hodiny. Tie tri komorné skladby boli iba intro, po ktorom sa opona roztiahla a my sme otvorili ústa od údivu. Za ňou bol orchestrion.

Hudobný meganástroj

Predstavte si veľkú konštrukciu výšky aj šírky menšieho prízemného domu, na ktorej je uchytených dvadsaťpäť mechanických hudobných nástrojov. Dá sa na ne hrať na diaľku pomocou robotických technológií.

Vyšle sa signál - buď z počítača alebo z Methenyho gitary či špeciálneho pedála - a palička udrie na bubon alebo na vibrafón, patričnou silou sa stlačí kláves klavíra, takto sú obsluhované aj gitara a basgitara. Niečo stlačí pražec a niečo brnkne na strunu.

Methenyho ku konceptu tohto meganástroja inšpiroval mechanický klavír, ktorý mal jeho dedo v pivnici, to bola „samohrajka" z obdobia asi pred sto rokmi, kde sa klávesy stláčali podľa „pokynov" dierkovanej pásky, vinúcej sa medzi dvoma valcami. Ešte domyslenejšie to bolo v orchestrionoch, kde sa takto mechanicky obsluhovalo viacero nástrojov.

Duch v technike

Hudobník sa dal dokopy so špičkovými inžiniermi a výsledkom je tento kolos. Niektoré party sú predpripravené a púšťajú sa z počítača v móde „klasický orchestrion", ale nástroje môže obsluhovať aj sám, napríklad zahrať unisono gitary a klavíra.

Zaujímavé je, že ani na moment nenapadla človeku myšlienka, že načo to všetko je, prečo si nezavolal živých hudobníkov. Metheny má 55 rokov, ale v očiach mu svieti chlapčenská iskra a toto je skrátka prejav jeho hravosti.

Okrem toho, tento stroj hrá inak, ako by hrali hudobníci. Nie lepšie alebo horšie, inak. K nástrojom vedú komplikované prevody, to znamená, že tón sa neozve počítačovo presne a tieto rôzne oneskorenia v milisekundách pravdepodobne tiež spôsobil akýsi ľudský faktor.

Mágia, duch v stroji, navyše neuveriteľne zaujímavom, lebo konštruktéri mysleli aj na šou, vizuálnu stránku a tóny boli sprevádzané aj nejakým špeciálnym svetelným efektom, obzvlášť pekné boli dva fľaškové organy.

Zrátané a podčiarknuté - hralo to krásne. Pre uši aj oči.

Vymýšľajúci mág

Počuli sme prepisy Methenyho skladieb, ktoré nahral počas tridsiatich rokov svojej bohatej kariéry, ale aj kompozície z nového albumu Orchestrion už s týmto strojom. Pomerne dosť bolo aj hovoreného slova - hudobník vysvetľoval, ako to všetko funguje a hneď to aj predviedol názorne - zaujímavá skladba vznikla napríklad vrstvením postupne nahrávaných slučiek.

Ale to, ako všetko vznikalo, nebolo dôležité. Podstatná bola krása, komunikácia s absolútnom, vyvolávajúca aj prejavy ako zovreté hrdlo a slzy v očiach, pocit, že hudba môže mať etický rozmer, že nás robí lepšími ľuďmi a tento svet je lepším miestom pre život.

Metheny je famózny gitarista a úžasný skladateľ. Oboje predviedol. Ale predovšetkým je to veľký mág, aj keď tak s tým svojím páskovaným tričkom a výzorom chlapíka odvedľa vôbec nepôsobí.