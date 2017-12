Californication

Čím ešte možno upútať dnešného diváka? Sexom? Sotva, veď toho je dnes všade dosť. Znalci tvrdia, že v čom nie je ani náznak sexu, ľudí nezaujme. A na to asi stavili tvorcovia amerického seriálu Californication, kde sexuálnych scén a narážok dopriali divák

4. mar 2010 o 0:00 Iris Kopcsayová

om plným priehrštím. Nemohli neuspieť, najmä ak je hlavným protagonistom neodolateľný David Duchovny.



„Boh vás nenávidí všetkých." Nebojte sa, nejdeme sa rúhať, takto sa len volá úspešná kniha, ktorú napísal Hank Moody, hlavná postava úspešného amerického seriálu Californication . Je večne zarastený, dosť veľa popíja a má povesť muža, ktorý chce mať každú ženu. Alebo - každá túži po ňom. Teda, s výnimkou jednej - jeho bývalej partnerky Karen, s ktorou má trinásťročnú dcéru Beccu. Karen by bola tá pravá, navyše je krásna, lenže Moodyho nechce. Zato ho však chcú všetky ostatné. A tie, ktoré robia drahoty, si Hank Moody jednoducho vezme, netrápi sa s tým, že by mohol byť odmietnutý, u žien je zvyknutý vyhrávať.



Hanka Moodyho hrá David Duchovny, ktorý tu tentoraz nevystupuje ako slušne oblečený a hladko oholený agent Mulder z Aktov X a ani nehádže smutné zasnené pohľady ako sprievodca seriálu erotických poviedok Denníky červených črievičiek. Duchovny hrá spisovateľa prežívajúceho tvorivú krízu so všetkými rekvizitami, ktoré k tomu patria. Diváčky si podmaní a muži sa v ňom vzhliadajú. Zdá sa teda, že intelektuálny outsider s trochu siláckymi a perverznými rečami je to, čo vyhovuje obom pohlaviam.

My mu to žerieme!

Kam sa hrabe Sex v meste? Slovami ako „penis", „vagína" alebo niekoho „opichať" sa tu nešetrí a hoci sa to diváčkam aj divákom zdá spočiatku trochu drsné, práve toto sa im na seriáli napokon páči. Ak aj sú chvíľu zaskočení, zvyknú si a Moodyho humor v podaní Duchovného si ich získa. Zápletky seriálu dokonca hodnotia ako pravdivé, nie vykonštruované, aké bývajú v amerických seriáloch, podaktorí diváci dokonca hovoria o tom, že z prázdnoty sexu a dialógov ide niekedy na diváka napriek smiechu smútok - lebo takto to vraj v živote naozaj chodí.

Diváci v internetových diskusných fórach nešetria superlatívmi a dávajú seriálu najvyššie hodnotenia. Tvrdia napríklad, že je to „sexistický, sarkastický, vtipný, romantický, úprimný a pravdivý obraz toho, ako to vo vzťahoch môže chodiť". Cez Hankovu postavu je vraj síce hnaný až za hranicu znesiteľnosti, ale za dialógy by autorovi seriálu Tomovi Kapinosovi hádzali zlato „lopatou". David Duchovny akoby sa pre túto rolu narodil. „Ani omylom som nečakala, že to bude takéto výborné!" zhodnotila seriál jedna diváčka.

Kto úplnou náhodou narazí raz v noci na jeden diel, nevie sa už tohto seriálu nabažiť. Divákom vôbec neprekáža, že Hank Moody je „sexistický, arogantný ožran", ktorý si o sebe myslí, že je „hrozne cool" a „veľký frajer". Vedia, že práve toto všetko ho robí príťažlivým a charizmatickým. „Ja mu to žeriem. No nie som vôl?" zamýšľa sa jeden z fanúšikov a zároveň sa pýta, či David Duchovny náhodou nehrá sám seba.

Madeleine Martin (Becca) a Natascha McElhone (Karen). Nataschu ste mohli vidieť

aj vo filme Ronin, v ktorom si zahrala jednu z hlavných postáv

Hank má problém

Californication je zatiaľ dvanásťdielny americký televízny seriál (žánrovo zaraditeľný ako dramedy, čiže dráma a komédia v jednom) z produkcie Showtime, ktorý vytvoril scenárista a producent Tom Kapinos. David Duchovny po skončení seriálu Akty X nemal veľa zaujímavých ponúk, a tak sa celkom rád zhostil postavy príťažlivého, inteligentného, ostrého a uštipačného autora bestsellerov Hanka Moodyho.

Zápletka seriálu je veľmi jednoduchá: spisovateľ Hank Moody má problém. Odkedy sa presťahoval z New Yorku do kalifornského Los Angeles, nenapísal takmer ani riadok. S tým pochopiteľne nemôže byť spokojný jeho agent Charlie, ktorého hrá Evan Handler, a ako alternatívu mu vymyslí písať ironizovaný blog internetového časopisu. Hank má síce dospievajúcu dcéru, ale k sobášu s jej matkou Karen sa nikdy nerozhýbal.

A tak sa nemožno čudovať, že Karen, stvárnená Nataschou McElhonovou, sa rozhodla toto indivíduum opustiť a založiť si novú rodinu, s nakladateľským magnátom Billom - v podaní Damiana Younga. Hank sa s tým nevie zmieriť a, hoci sa v jeho posteli ocitne skoro každú noc iná nádherná žena, zrazu by dal všetko za obyčajné spoločné šťastie so svojimi najbližšími. Karen a Becca sa mu však pomaly vzďaľujú. Navyše, všetko zaklincuje škandálom, keď strávi noc so šestnásťročnou Miou, dcérou Kareninho nového priateľa.

Hank Moody sa motá v kruhu medzi bývalou partnerkou,

dcérou, písaním a naháňaním iných žien

Šarmantný outsider

Tvorcovia postavili seriál na konverzačnom humore so šteklivými viaczmyslami, no mali ambíciu odlíšiť ho od iných seriálov. Preto nemoralizujú, nevymýšľajú si nič, s čím by sa človek nemohol v živote pri troche smoly stretnúť. Nechceli hrať prvoplánovo na city a nerozťahali ho do milióna epizód o ničom. Ich úmysel bol drsne, ale pritom veľmi inteligentne a emotívne pobaviť, čo sa im - zdá sa - podarilo. V USA vyvolal seriál obrovský ohlas, preto je veľmi pravdepodobné, že sa rozrastie o ďalšie série. Za všetkých to vystihol jeden z divákov: „Californication síce vyzerá ako jednoduchá a plytká zábava, no pod jej povrchom tiká prekvapivo delikátny vnútorný mechanizmus. Celý seriál je jedna veľká výstava - prázdneho sexu a citového tápania."

David Duchovny slávi svoj triumfálny návrat. Pijatika, drogy a sex - to je to, čo Moodyho v jeho podaní ničí, ale zároveň obohacuje jeho spisovateľskú kariéru. Potáca sa životom, od jednej ženy k druhej, s pohárikom v ruke a hádže okolo seba vtipné bonmoty. Šarmom si podmaní nežné pohlavie, vtipom, inteligenciou a drzosťou odrovná naparujúcich sa sokov, ktorí mu nesiahajú ani po členky. No nie je to len charizma a dojímavé outsiderstvo, čo vás k tomuto hrdinovi pripúta. Muži i ženy na ňom obdivujú jeho vnútornú slobodu. Konečne je tu hrdina, ktorý nie je dokonalý, s ktorým sa možno stotožniť, na ktorom sa možno zasmiať, ale možno ho aj obdivovať. Ktovie, aká by bola kniha, ktorú by Hank Moody naozaj napísal?

Časť hercov z Californication: Pamela Adlon (hrá Marcy Rumklovú),

David Duchovny, Evan Handler (hrá literárneho agenta Charlieho Rumkla)

a Madeleine Martin (dcéra Becca)

David Duchovny (1960)

študoval anglickú literatúru na Yale a urobil tu aj dizertačnú prácu a doktorát. Účinkoval v niekoľkých erotických televíznych seriáloch a filmoch. Narodil sa v New Yorku ruskému židovskému otcovi a škótskej matke. Ako dieťa bol dosť uzavretý, čo vraj jeho brat rád zneužíval a posmieval sa mu, že je retardovaný. David však vyhral štipendium na prestížnej Collegiate Prep School v New Yorku, kde sa medzi jeho spolužiakmi vyskytli aj John F. Kennedy Jr. a herci Zach Galligan Gremlins a Jason Beghe. Úspešne ukončil Princetonskú univerzitu, kde sa vo voľnom čase venoval basketbalu aj bejzbalu.



Za to, že sa dal na herectvo, môže vraj rozvod jeho rodičov. „Vždy som si myslel, že som jeden z tých, ktorí nemajú problémy a až keď som začal hrať, bolo to, akoby som zrazu problémy mal." Debutoval malou rolou vo filme Mika Nicholsa Podnikavé dievča (1988) a o dva roky neskôr si zahral po boku Jamesa Spadera a Roba Lowa v úspešnom trileri Zlý vplyv (1990). Pred prvou výraznejšou rolou vo filme Kalifornia (1993) sa zablysol ešte v Attenboroughovom Chaplinovi (1992) a Lynchovom televíznom seriáli Twin Peaks, kde hral dvojúlohu agenta, ktorý je chvíľu ženou a chvíľu mužom.



Skutočný zlom v jeho kariére priniesla až úloha agenta FBI Foxa Muldera v seriáli Akty X. Partnerkou mu tu bola Gillian Andersenová ako agentka Dana Scullyová. Popularitu Duchovného podporil aj celovečerný film Akty X (1998). Pozitívne ohlasy boli na Duchovného hlavnú úlohu v romantickej komédii Vráť sa mi (2000), kde hral po boku Minnie Driverovej. V máji 1997 sa oženil s herečkou Téou Leoniovou, s ktorou má dcéru Madelaine West a syna Kida Millera. V roku 2008 Duchovny podstúpil to, čo je možné len v USA, a to liečbu závislosti od sexu. Po nej sa jeho rozpadajúce manželstvo opäť dalo dohromady.

Natascha McElhonová (1971)

Debutovala vedľa Antonyho Hopkinsa v roku 1996 vo filme Surving Picasso. Bola to jej prelomová rola. Hoci film nemal príliš pozitívny ohlas, pre Nataschu sa stal vstupenkou do Hollywoodu.

Narodila sa 14. decembra 1971 v Londýne. Keď mala tri roky, jej rodičia sa rozviedli a malá Natascha sa presťahovala s matkou, nevlastným otcom, známym žurnalistom, a bratom Damonom do Brightonu. Tu navštevovala Dievčenskú školu Svätej Márie, ale napokon až herectvo sa stalo jej osudom. V štúdiu pokračovala na známej Londýnskej akadémií hudby a umenia. Už počas štúdia hrala niekoľko úloh v divadelných hrách. Napriek hraniu vedľa najväčších hollywoodskych hviezd, ako sú George Clooney, Brad Pitt, Robert DeNiro, Jim Carrey, sa Natascha vyhýba publicite a vyberá si úlohy v nízkorozpočtových filmoch, netypických pre americký showbiznis. Žije život bez škandálov po boku plastického chirurga, doktora Martina Hirigoyena Kellyho. Majú spolu dvoch synov a žijú v Londýne.

Hlavné postavy Hank Moody (David Duchovny) - úspešný spisovateľ

Karen van der Beek (Natascha McElhone) - Hankova expriateľka

Charlie Rumkle (Evan Handler) - Hankov agent

Rebecca, teda „Becca" Moody (Madeleine Martinová) - Hankova a Karenina trinásťročná dcéra

Mia Gross (Madeline Zima) - Billova šestnásťročná dcéra

„Dani California" (Rachel Minerová) - Charlieho sekretárka

Marcy Rumkle (Pamela Adlon) - Charlieho manželka

Bill Gross (Damian Young) - Karenin snúbenec