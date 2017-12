Gamma Ray a iné žiarenia

Klon populárnej metalovej skupiny Helloween sme po dvoch dekádach na scéne videli aj my.

2. mar 2010 o 0:00 Eva Oriňáková, Michal Frank

Prešovčania v piatok žili nielen hokejom. Metalový sviatok pripravila nemecká kapela Gamma Ray s lídrom Kaiom Hansenom, známym z účinkovania v kapele Helloween, u nás veľmi populárnej ešte za socializmu.

To The Metal! Tak znie názov najnovšieho albumu nemeckých metalových melodikov Gamma Ray. Novými piesňami „žiarenie Gamma" v Prešove otvorilo svoju šou. Titulná skladba z albumu je jasnou hitovkou. Hoci fanúšikovia polemizujú, či už nejde na hranu gýča, naživo jednoznačne patrila medzi vrcholy koncertu.

Z noviniek publikum počulo aj silnú skladbu basáka Dirka Schlächtera No Need To Cry, kde sa vyrovnáva so smrťou otca. Dirk s pomocou divákov zahral na elektroakustickej gitare a odspieval svoju pasáž v piesni. Došlo aj na staré hity, vrátane deväťminútovej skladby Armageddon či megahitu ešte z čias Helloweenu I Want Out. Koncert uzavrel hit Send Me a Sign.

Konkurencia zo Seattlu

Líder Gamma Ray Kai Hansen pred dvadsiatimi rokmi opustil materský Helloween, ktorý bol v tom čase na vrchole slávy. Založil kapelu, s ktorou vydal už desiatku albumov. „Pokiaľ na pódiu ešte nevyzeráme hlúpo, myslím si, že v tom môžeme pokračovať. Stále si to užívam, do dôchodku sa nechystám," povedal Kai Hansen, podľa ktorého bol najťažším obdobím pre Gamma Ray začiatok 90. rokov, keď sa všetci vrhli na štýl grunge: „No po roku 1995, keď sme vydali Land Of The Free a následne šli na turné, to išlo dobre, aj keď sme sa museli uskromniť. Odvtedy sa kapela držala na rovnakej úrovni, jej obľúbenosť dokonca rástla. Nemám sa teda na čo sťažovať."

Návrat starého známeho

Gitarista Kai Hansen začal po albume Land Of The Free aj spievať. Naživo dokázal, že mu to ide výborne, zvláda aj výšky typické pre tento štýl hudby. Uvažoval však nad tým, že by do kapely prijal nového speváka?

„Áno, v skutočnosti ma to z času na čas vždy napadne. Niekedy mám chuť iba skákať a blázniť sa na pódiu, robiť veci, ktoré ako spevák robiť nemôžem..." Mimochodom, na novom albume Gamma Ray hosťoval aj pôvodný spevák Helloweenu Michael Kiske. Ako došlo k spolupráci? „Zavolal som mu," prezradil s úsmevom Kai.

Okrem Gamma Ray a talianskych predskokanov Secret Sphere sa na koncerte predstavili ďalší známi metalisti, ktorí by pokojne mohli byť aj headlinermi - Freedom Call. Túto kapelu založil bývalý bubeník Gamma Ray Daniel Zimmerman. Silné melódie, zborové refrény, sloganovité texty. Toto nemohlo nefungovať, zaznamenali sme aj hlasy, že to bol predčasný vrchol koncertu.

„Konečne po dlhom, dlhom čase sa zišlo tak veľa ľudí na metalovom koncerte. Panovala na ňom úplná pohoda," pochvaľoval si z hľadiska akciu prešovský muzikant Erik Wittner, ktorý na margo vystúpenia Gamma Ray povedal: „Perfektný gitarista a spevák ťahá celú kapelu. Vidieť, že to robí s radosťou a prehľadom. Výborný výkon."