Kam za hudbou

Jan Garbarek, Andrej Šeban a Chill Pill II, The Subways na festivale Grape, Satelitný koncert elektroakustickej hudby, New Model Army, The Cinematics, Neřež.

2. mar 2010 o 0:00 kul

Čaká nás nabitý koncertný týždeň pre fanúšikov rôznych žánrov.

Dnes si na Slovensku prvýkrát zahrá svetoznámy nórsko-poľský saxofonista Jan Garbarek. Kto má rád špecifické, v tomto prípade intímne podoby džezu, musí sa vybrať do bratislavského Parku kultúry a oddychu. Veľkým lákadlom na tento koncert je aj meno perkusionistu - Trilok Gurtu je nemenej slávny muzikant ako jeho kapelník.

Gitarista Andrej Šeban sa predstaví po boku špičkových britských inštrumentalistov v projekte Chillpill II. S klávesistom Garym Husbandom, rytmikou súrodencov Michaela a Marka Mondesirovcov, gitaristom Michalom Bugalom a jeho bratom Štefanom, ktorý hrá na bicie, si odzajtra do piatku trikrát zahrajú na Novej scéne v Bratislave. Exkluzívna medzinárodná zostava intenzívne skúša, cez víkend sa chystá aj do Prahy, neskôr by sa ešte mala predstaviť v susednej Viedni.

Po populárnej nórskej dvojici Röyksopp festival Grape zverejnil svoje ďalšie veľké eso - čoraz známejších britských alternatívnych rockerov The Subways. Túto trojicu môžete poznať najmä vďaka singlu Rock & Roll Queen, ktorý sa objavil vo filme RocknRolla. Grape je nováčik na letnej festivalovej mape. Bude sa konať v polovici augusta v Pezinku.

Satelitný koncert elektroakustickej hudby sa začne dnes o 20.00 h v Slovenskom rozhlase. Diela Juraja Ďuriša, dua LENGOW & HEyeRMEarS, Rudolfa Pepuchu, Ivana Buffu a ďalších autorov sa budú v priamom prenose posielať do sveta pod hlavičkou Európskej vysielacej únie, u nás na Rádiu Devín, no môžete si ich prísť vypočuť aj naživo do Komorného štúdia SRo na Mýtnej ulici v Bratislave. Vstup je voľný.

Hlavné mesto čaká alternatívny štvrtok. V klube Randal sa rozložia britské legendy New Model Army, ktorým budú predskakovať domáci Last Days of Jesus, v Nu Spirit klube sa paralelne začne spoločný koncert škótskych The Cinematics a našej mladej kapely The Uniques.

Múzeum obchodu v Podunajských Biskupiciach v Bratislave v rámci projektu Rock v múzeu v piatok uvádza legendu českého folku, skupinu Neřež. Ide vlastne o „dvojjedinú" skupinu, čo vysvetľuje názov koncertu Neřež hrá Nerez.