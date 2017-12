Čo počúvame

3. mar 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Machinefabriek: Slovakia

Našu krajinu zatiaľ viac objavujú zahraniční umelci ako turisti. Najnovšie to dokazuje Holanďan Rutger Zuyderveldt, ktorý sa na hudobnej scéne pohybuje pod pseudonymom Machinefabriek.

Jeho EP s názvom Slovakia obsahuje päť krátkych originálnych skladieb . Nie sú to pesničky, ale ani klasický soundart. Terénne nahrávky (ľudské hlasy, vtáky, autá a iné ruchy) z rôznych kútov krajiny Machinefabriek prekladá temnými ambientnými zvukovými plochami.

Mohol by to byť soundtrack k filmu Hostel, ale je to skôr zaujímavo spracovaný denník z „exotickej“ dovolenky jednéhohudobníka.