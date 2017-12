Hrá v zlom filme, ale má šancu na Oscara

Meryl Streepová má od americkej akadémie už šesťnástu nomináciu.

3. mar 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

Dvoch Oscarov už má, zaslúžila by si tretieto. Ak by ho Meryl Streepová dostala, dostala by ho za úlohu slávnej americkej kuchárky, v ktorej poriadne neprejavila svoj talent.

BRATISLAVA. Julia Childová sa vydala za zamestnanca americkej ambasády a keď spolu s ním prišla na štyri roky do Paríža, šialene sa tam nudila. Nevedela presne, čo by robila, vedela iba, že najradšej by jedla. Skúsila kurzy francúzštiny aj kurzy bridžu, viac-menej neúspešne. A potom, hoci dovtedy variť nevedela, sa dobyla do školy pre francúzskych šéfkuchárov. Vtedy konečne uspela. Napísala podrobnú knihu receptov, mala aj televíznu šou.

Bolo pár takých, čo parodovali jej ležérny prístup k presnosti pracovných postupov, ale nebolo takmer nikoho, kto by spochybnil jej konečný výsledok.

Dobre alebo skvelo

Meryl Streepová jej knižku nečítala a tridsať rokov robila pečené kura, ktoré by sama charakterizovala len ako priemerné. Platilo to dovtedy, kým prijala úlohu Julie Childovej vo filme Julie & Julia: „V štúdiu postavili celú kuchyňu a súčasťou mojej práce bolo, že som si varenie sama trénovala,“ vravela pre denník The Telegraph. „Recept Julie Childovej bol absolútne spoľahlivý. Pri ňom už viete, aký je rozdiel, keď niečo robíte dobre a keď to robíte skvelo.“

No a teraz by Meryl Streepová mala celkom dôvod na vetu, ktorá u nás sprevádza vystúpenie v slávnostnej večernej róbe: „Len som si tak odskočila od sporáku.“ V nedeľu večer bude v Los Angeles a bude čakať, či za úlohu Julie Childovej dostane od americkej akadémie svojho tretieho Oscara.

Jednoduché gesto

Prvýkrát sa medzi nominované herečky dostala v roku 1979, vďaka vedľajšej úlohe vo filme Lovec jeleňov. Oscara dostala o rok neskôr, keď bola v kinách dráma Kramerová vs. Kramer. Dodnes je zážitkom sledovať, ako nenásilne, ale presne zahrala ženu plnú vriacich a zároveň tichých emócií.

Meryl Streepová má v sebe vzácnu senzitívnosť a filmovú scénu dokáže vystihnúť aj tým, že iba letmo odvráti pohľad, prejde si rukou po tvári a povzdychne si trochu ťažšie ako zvyčajne. V Hollywoode je veľa herečiek, ktoré možno považovať za hviezdy, ale len málo z nich vie hrať s takým jednoduchým gestom.

Je zaujímavé, že od postavy Kramerovej dostala Oscara už len raz, bolo to v roku 1983 za film Sofiina voľba. Americká akadémia ju pritom nominovala dokopy šestnásťkrát, až by sa mohlo zdať, že si z nej urobila tajnú zábavku. Aj nominácia za postavu Julie Childovej je trošku zvláštna, pretože Julie & Julia je veľmi slabý film.

Zmysel pre komédiu

Režisérka Nora Ephronová ho nakrútila podľa knižky Julie Powelovej. To bola mladá Američanka z New Yorku, ktorá sa vo svojich tridsiatich rokoch cítila rovnako nenaplnená ako Julia Childová v Paríži. Zmysel našla v písaní blogu, kde komentovala svoje pokusy vyskúšať všetky recepty z Juliinej knihy. Svoj kuchársky vzor nikdy nestretla, len si ho predstavovala.

A v jej predstavách bola Julia Childová veselou a nezlomnou ženou, vysokou, s vysoko posadeným hlasom, čo vo filme pôsobí ako karikatúra, aj keď ju hrá skvelá herečka. Niežeby Meryl Streepová nemala zmysel pre komédiu. Má, ale príbeh o sedemstostranovej francúzskej kuchárke je taký povrchný a bez pointy, že asi nebolo kde využiť jej talent. Paradoxne, ona mu priniesla aspoň jeden bonus: vďaka nej sa dá naň pozerať a aj ho dopozerať.