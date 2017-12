Koncert roka: príde Bob Dylan

Legendárny americký pesničkár si prvýkrát zahrá u nás.

2. mar 2010 o 17:30 Oliver Rehák

Dátum 9. jún nám prinesie splatenie ďalšieho veľkého koncertného dlhu. Konečne uvidíme naživo Boba Dylana.

BRATISLAVA. Ťahá mu na sedemdesiatku a hoci hral už na rôznych miestach, Slovensko doposiaľ obchádzal. Teraz sa to konečne zmení. Na webstránke www.bobdylan.com v sekcii turné nájdete nasledovnú informáciu - Jun 9, Bratislava, Slovakia.

SME sa ešte podarilo zistiť, že koncert legendárneho amerického pesničkára sa má konať v bratislavskej Expo aréne alias Inchebe.

Kto si naňho trúfol?

Písmená TBA, ktoré sa na Dylanovom webe nachádzajú za bratislavským dátumom, sú skratkou slov To Be Announced. Toto spojenie v promotérskom jazyku znamená, že už došlo k predbežnej dohode s hudobníkovým manažmentom a dolaďujú sa technické veci a detaily návštevy.

V tejto fáze sú aj organizátori ďalších koncertov Dylana vo východnej Európe. Slávny pesničkár sa má ešte objaviť v Prahe (11. júna), pred Bratislavou ho uvidia napríklad v Bukurešti, Belehrade či Sofii. Momentálne hrá v rámci turné svojim japonským fanúšikom.

Kto vlastne u nás môže produkovať koncert jednej z najväčších hudobných legiend? „Mali sme tú ponuku, no celková suma bola taká vysoká, že sme si na to napokon netrúfli," povedala nám Zuzana Habodászová z agentúry XL, ktorá na Slovensko v minulosti priviezla napríklad Depeche Mode či Lennyho Kravitza.

Druhým tipom na organizátora prvej Dylanovej návštevy na Slovensku je agentúra Vivien. Jej zástupkyňa nám zatiaľ oficiálne potvrdila iba nový termín koncertu iného slávneho pesničkára. Zranený Leonard Cohen, ktorý mal prísť tento mesiac, sa do Bratislavy vráti až 13. októbra.

Porovnateľne veľké koncerty slávnych mien tu robí už len spoločnosť Music Academy. Tá sa však sústreďuje na hudbu pre mladšiu generáciu - doposiaľ na Slovensko priviezla hiphopové skupiny Fugees, Black Eyed Peas alebo rappera Jay-Z.

Boli, budú a mali by byť

Prvá návšteva legendárneho pesničkára je koncertnou udalosťou minimálne tohto roka. Z generácie žijúcich klasikov rokenrolu sme totiž u nás zatiaľ veľa mien nevideli, hoci v susedných krajinách už hrali viackrát.

Na Rolling Stones či Paula McCartneyho ešte stále musíme cestovať, z porovnateľnej ligy sme tu zatiaľ videli iba Petra Gabriela a Stinga. V piatok hral prvýkrát na Slovensku Pat Metheny, chystajú sa aj dvaja ďalší svetoznámi gitaristi - Paco de Lucia (14. apríl) a Mike Stern (14. máj). Pokiaľ ide o naše premiéry veľkých mien, treba ešte pripomenúť skupinu Kiss (29. máj).

Kým my Dylana uvidíme v premiére, do Čiech sa vracia už niekoľkýkrát: predvlani hral v Ostrave, v Prahe už dokonca predtým odohral sedem koncertov.

Stále nové pesničky

Čo sa dá naživo čakať od muža, ktorý sa stal hviezdou ešte pred érou hipisákov? Vlani urobil hneď dve nové nahrávky, takže na rozdiel od 90. rokov, keď hrával hlavne staré pesničky v pozmenených aranžmánoch, teraz viac siaha k novému materiálu. To dokazuje aj pohľad na setlisty jeho posledných koncertov. Na druhej strane je však povestný tým, že každý večer hrá so svojou skupinou trochu inak, podľa nálady.

Jeho najnovší album vyšiel v októbri 2009, volá sa Christmas in the Heart. Dylanovým fanúšikom by určite neprekážalo počúvať koledy v lete, ale skôr sa dočkajú majstrových skladieb z nahrávok Together Through Life, Modern Times, Love And Theft alebo Time Out Of Mind.