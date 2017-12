Čo pozeráme

4. mar 2010 o 0:00 Miloš Krekovič

Čo pozeráme: Krautrock, The Rebirth of Germany

Keď sa končili šesťdesiate roky, nemeckej pop music vládli provinčné estrádne šlágre, akoby ulice a školy, čo vreli novými myšlienkami, boli kdesi inde. Keď sa končila ďalšia dekáda, hudobníci z Nemecka už boli hrdinami - na albume Heroes, kam ich prizval David Bowie. Ako sa v rozdelenom Nemecku zrodila nová, svieža hudba, ukazuje dokument Krautrock: The Rebirth of Germany z dielne BBC. Čo ukazuje, tiež je, že zďaleka nešlo len o experimenty so zvukom.

Krautrock, ako štýl pohŕdavo nazvali novinári z ostrovov, bol vlastne spoločenským hnutím a výborný dokument ho sleduje od koreňov po šťastný koniec. Výstižné skratky, súvislosti, ktoré prekvapia, a to všetko má spád, vravím si, takto nejako mal vyzerať aj náš televízny seriál Bigbít.