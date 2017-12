Ashton Kutcher, ako ho pánboh stvoril

Americká erotická komédia – to znie ako paradox. Môže v krajine preslávenej politickou korektnosťou, bojom proti sexuálnemu obťažovaniu a veľkou mierou konzervativizmu ešte vôbec legálne a v hlavnom prúde vzniknúť erotický film?

4. mar 2010 o 0:00 Miloš Ščepka

Americká erotická komédia – to znie ako paradox. Môže v krajine preslávenej politickou korektnosťou, bojom proti sexuálnemu obťažovaniu a veľkou mierou konzervativizmu ešte vôbec legálne

a v hlavnom prúde vzniknúť erotický film?

Hrdina snímky Samec je typický gigolo. Necháva sa vydržiavať bohatými starnúcimi ženami a za odmenu im poskytuje sex a najmä ilúziu citu. Problém je len v tom, že jeho skutočnou preferenciou sú mladé žabky, nie obstarožné ropuchy. (Vyčkajte na záverečné titulky, uvidíte!)

Predstaviteľ titulnej roly Ashton Kutcher má 32 rokov a za sebou kariéru herca, ktorý získal šesť nominácií na posmešnú cenu Zlatá malina. Lenže už päť rokov je partnerom o 16 rokov staršej herečky Demi Moorovej, bývalej manželky Brucea Willisa. A pretože pod Samcom je podpísaný aj ako koproducent, nemožno neobdivovať jeho odvahu, úprimnosť a sebairóniu, s akou predvádza cynického, bezcitného, arogantného grázlika.

Samec Samec (Spread), USA, 2009, 97 minút Réžia: David Mackenzie. Kamera: Steven Poster. Hudba: John Swihart. Hrajú: Ashton Kutcher, Anne Heche, Sebastian Stan a ďalší Premiéra v SR: 25. februára

Presvedčivý gigolo

Samec stojí a padá s Ashtonom Kutcherom. Nie s jeho hereckým výkonom, pretože on hrať nevie a má ešte menej výrazov ako Arnold Schwarzenegger. Hereckú kariéru založil na sladkej tváričke a výzore exkluzívneho manekýna.

Napriek tomu alebo práve preto, že aj v herectve iba podvádza, vyznieva jeho gigolo Nikki pomerne presvedčivo. Nič to, že všetky jeho filmové partnerky hrajú o niekoľko kvalitatívnych tried lepšie. Najmä Anne Heche ako bohatá osamelá Samantha, ku ktorej sa nasťahuje do prepychového domu. No popri plnení si pracovných sexuálnych povinností mu zostáva nadostač síl, chuti i potencie, aby sa miloval vari s každou ženou, na ktorú mu oko padne.

Všetko skomplikuje láska. Nikki sa zaľúbi do fešnej servírky Heather (málo známa, ale o to krajšia herečka rusko-židovského pôvodu Margarita Levievová). Romancí, drám i komédií o zaľúbených prostitútkach vznikli stovky, tak prečo nie aj o zamilovanom gigolovi? Nikki však netuší, že v tomto prípade narazil na veľmi zdatnú protivníčku.

O sexe počuť, nevidieť ho

Scenár je dielom debutujúceho autora Jasona Deana Halla. Anglický režisér David Mackenzie je návštevníkom festivalov známy ako tvorca solídnych náročných drám. Za romantickú drámu Hallam Foe si v roku 2007 z berlínskeho festivalu odniesol Strieborného medveďa.

Samcom sa pokúša uchytiť v Hollywoode. Vyhýba sa umeniu i akýmkoľvek nárokom na intelekt či vkus diváka tak okato a racionálne, že výsledok pôsobí studeno, bezradne a zároveň vykalkulovane, bez citov i bez humoru. V USA od premiéry 14. augusta 2009 utŕžil film na vstupnom len katastrofálnych 250 618 dolárov!

Čím viac je sexu v replikách a náznakoch, tým menej ho vidíme na plátne. Nanajvýš sem-tam odhalený prsník. Takže, sklamané sú i diváčky, ktoré sa do kina hrnú v nádeji, že uvidia sladkého Ashtona, ako ho pánboh stvoril.