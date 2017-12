Starší, než sa hodilo

Z dievčaťa urobím mladú ženu, rozhodol sa Tim Burton pri novej verzii Alenky. Svoj zámer netajil, filmy sú však plné ostarkov hrajúcich oveľa mladšie postavy.

Medzi detskými príbehmi sa to prihodilo aj prvej filmovej Dorothy v slávnom spracovaní príbehov Čarodejníka z krajiny OZ z roku 1939. Judy Garlandová za túto úlohu dostala detského Oscara, aj keď už bola takmer dospelá. Alebo tak aspoň vyzerala. A pritom sa štúdio snažilo, aby vyzerala čo najmladšie. Dorothy má dvanásť rokov, ale Garlandová mala pri nakrúcaní šestnásť. Prsia jej preto obopínali páskou a musela nosiť špeciálne vyrobený korzet, ktorý mal sploštiť jej krivky. Uvažovalo sa, že Dorothy bude hrať aj vtedajšia detská hviezda konkurenčného štúdia Shirley Templová, mladšia o šesť rokov. Dorothy však napokon hrala Garlandová a jednu z najslávnejších filmových piesní Over the Rainbow si budeme navždy spájať s ňou.

Z hľadiska nenáležitého veku vyniká aj film Absolvent z roku 1967. Benjamin Braddock má ešte len dvadsať, hrá ho však tridsaťročný Dustin Hoffman. Napätie by bolo menšie, keby sme vedeli, že medzi zvodnou pani Robinsonovou a jej zajačikom bol skutočný vekový rozdiel iba šesť rokov.

Iným príkladom je Luke Perry v seriáli Beverly Hills 90210, ktorému sotva niekto veril, že má šestnásť. Veľkú tradíciu v omladzovaní máme aj na Slovensku, kde detské postavy dodnes dabujú dospelí herci. K svetovým rekordérom patril Emil Filo, ktorý dal hlas desiatkam chlapčenských postáv v rozhlasových hrách, aj keď mal po päťdesiatke. Iným falošným mladíkom bol Drobček z televíznej relácie Matelko. Jeho detský hlas pochádzal z hrdla dospelej bábkoherečky Emílie Tomanovej.