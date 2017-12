Arogantné víťazstvo (božej) vôle

6. mar 2010 o 0:00 Miloš Ščepka

Kniha prežitia je film nepodarený, s nanič príbehom, slabými hercami a gýčovou kamerou. Ale to nie je problém. Ved koľko nepodarenejších filmov sa už stalo kasovými trhákmi. Problém je v tom, že ide o skrz-naskrz arogantný a hlúpy film.

Základné pravidlo postkatastrofických filmov znie: ak vytvoríš vlastný svet aj s jeho zákonitosťami, tak ich svojvoľne neporušuj! V tomto filme sa však v mene viery ignoruje aj Desatoro, tak čo tam po logike alebo princípoch poetiky!

Debutujúci scenárista Gary Whitta a režiséri – bratia Hughesovci (Z pekla) nám predstavujú svet načisto bláznivý. Tridsať rokov po globálnej vojnovej katastrofe, ktorá rozvrátila celú civilizáciu, je k dispozícii elektrina i súbory MP3. Zato nikde niet ani jednej Biblie. Knihy, ktorej sa vytlačilo, naskenovalo, vytesalo oveľa viac kusov, ako čohokoľvek iného. Tajomný bezmen〜ný pištoľník, alebo skôr „apoštol“ Eli (Denzel Washington) sa stará o posledný exemplár. Putuje Amerikou, reže a rúbe nepriateľov viery do krvi, no keď sa treba ponáhľať, má naporúdzi spoľahlivé auto so stále plnou nádržou, lebo Boh sa oňho stará.

Vládne hrubá sila, vražda i kanibalizmus zovšedneli, no fešná Solara (Mila Kunis) sa s pokusom o znásilnenie stretne až ako dospelá a psychicky sa zrúti. Je negramotná, vyrastá v divočine, kde je drahocennosťou obyčajná voda, no chýba jej pud sebazáchovy i základné návyky na prežitie. Zato vie nielen veslovať, ale aj šoférovať!

Autori vŕšia nezmysel na nezmysel, tu manipulujú s mystikou, tam sa tvária realisticky. Silou-mocou apelujú na veriacich, ba doslova sa im podkladajú, vyzdvihovaním kresťanskej viery ako jedinej alternatívy prežitia ľudského rodu.

Eli ako križiak v záujme zachovania knihy dokáže bez mihnutia oka zabíjať. V mene viery je dovolené čokoľvek. A všetko je tu vyrieknuté na plné ústa, žiadne symboly či metafory.

Kniha prežitia je nanič zábava, lebo tvorcovia ju nenakrúcali pre zábavu, ale na oslavu viery. Nie je presvedčivý ani úprimný. Aj podvodnícki ránhojiči a zaklínači dažďa mali plné ústa Boha, no šlo im len o doláre naivných veriacich. Kniha prežitia nepredáva zábavu, ale predstierané vyznanie viery. Bližšie ako k Travoltovej scientologickej agitke Bojisko Zem má k Triumfu vôle nacistickej propagandistky Leni Riefenstahlovej.

Až sa priam vnucuje provokatívna predstava, ako by asi reagovalo publikum z biblického pásu USA, ak by sa hlavná postava volala Ali a chránila by posledný exemplár Koránu.