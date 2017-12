Hurt Locker sa stal filmom roka, má šesť Oscarov

Film Hurt Locker - Smrť čaká všade sa stal veľkým víťazom Oscarov, keď si odniesol celkovo šesť cien vrátane ceny za scenár, réžiu a najlepší film. Film Avatar sklamal, odniesol si iba tri ceny v menej významných kategóriách.

LOS ANGELES, BRATISLAVA. Dráma z Iraku The Hurt Locker - Smrť čaká všade sa stala veľkým víťazom Oscarov, keď si odniesol šesť cien vrátane ceny za scenár, réžiu a najlepší film. Kathryn Bigelowová sa stala vôbec prvou režisérkou, ktorá získala vzácnu sošku.

Film Avatar sklamal, odniesol si iba tri ceny v menej významných kategóriách.

Hurt Locker sa dostáva do slovenských kín tento týždeň. Snímka už na začiatku oscarového večera potvrdila rolu favorita, keď získala cenu za najlepší pôvodný scenár. Neskôr pridal cenu za najlepší zvuk, zvukové efekty a strih.

Ocenenie Najlepší film získako dielo Smrť čaká všade (The Hurt Locker), režisérka Kathryn fBigelowová (uprostred), Mark Boal (vľavo - scenár) Nicolas Chartier a producent Greg Shapiro (vpravo).

Oscar pre Bridgesa a Bullockovú

Dojatá Sandra Bullocková (film The Blind Side) prijala cenu v kategórii najlepšia herečka s nadhľadom, vzdala poklonu súperkám a zavtipkovala. "Meryl, ty sa tak skvele bozkávaš," povedala o herečke Streepovej. Tá bola nominovaná už 16-krát, no dostala iba dve ceny. Bullocková ako prvá v histórii dostala cenu za najlepší aj najhorší výkon. Už v sobotu si odniesla zlatú malinu za komédiu All About Steve. Bullocková sa na záver rozplakala.

Najlepším hercom sa stal Jeff Bridges za film Crazy Heart. Herec predniesol jeden z najdlhších prejavov večera. "Milujem šoubiznis," povedal rozradostený Bridges a jeho prejav musela zastaviť hudba.

Precious bodoval

No nečakane sa jedným z významných zberateľov stal aj film Precious. Mo´nique získala Oscara ako najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe, Geoffrey Fletcher mal cenu za najlepší adaptovaný scenár. Cenu za výpravu a kameru získal Avatar, ako aj vizuálne efekty.

Nehanební Bastardi získali úplne prvého Oscara galavečera. Uspel Christoph Waltz ako najlepší herec vo vedľajšej úlohe. Najlepším animovaným filmom sa stala snímka Hore! a najlepšia pieseň bola The Weary Kind z filmu Crazy Heart. Najlepšie masky mal zas Star Trek.

Moderovali Baldwin a Martin

Šou moderujú Alec Baldwin so Stevom Martinom. Začali predstavením najznámejších nóminovaných celebrít a pár vtipmi na úkor Meryl Streep. Obzvlášť podarená bola paródia na film Paranormal Activity.

V menej zaujímavých kategóriách si cenu odniesli Logorama (krátky animovaný film), The New Tenants (krátky hraný film), Music by Prudence (krátky dokument), The Cove (dlhometrážny dokumentárny film).

Avatar prepadol

Avatar aj Hurt Locker - Smrť čaká všade mali zhodne po deviatich nomináciách. Ekorozprávka s modrými postavami nemá pritom žiadnu nomináciu za herecké výkony ani za scenár. Aj pri cenách prepadol. V najsledovanejšej kategórii najlepší film tento rok akademici vybrali hneď desať uchádzačov: A Blind Side, Hore!, Avatar, Lietam v tom, An Education, Nehanební bastardi, A Serious Man, Precious, District 9 a Smrť čaká všade.

Pozrite si aj záznam komentovaného online prenosu z udalosti roka v Hollywoode - 82. ročníka odovzdávania cien Americkej akadémie filmových umení a vied (Oscarov).