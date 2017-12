Tu o technické majstrovstvo nejde

V galérii Médium je výstava Drawing as thinkig, akoby prehliadka nedokončených diel.

8. mar 2010 o 0:00 Lucia Tkáčiková

Mladí umelci si nechali nazrieť do duše. V bratislavskej galérii Médium vystavujú kresby, ktoré sú vraj výsledkom ich mapovania sveta a ukladaním myšlienok.

BRATISLAVA. Ktorá výstava si dovoľuje predkladať divákom nedokončené diela? A ktorá je venovaná kresbe? Na tieto otázky by sme asi odpoveď dlho hľadali. V bratislavskej galérii Médium na Hviezdoslavovom námestí sa však spájajú obe – kresba aj nedokončenosť.

Hoci možno nedokončenosť zámerom vystavených diel nebola, kurátorka výstavy Drawing as thinking Beata Jablonská ju považuje za výnimočnú. Mladí autori totiž podľa nej prinášajú na kresbu nový pohľad.

Zo siedmich vystavujúcich absolventov a doktorandov VŠVU sa piati – Andrea Bartošová, Michal Czinege, Monika Pascoe Mikyšková, Juliana Mrvová a Rastislav Sedlačík venujú prevažne maľbe, Mira Gáberová je známa svojím videoumením a Maija Laurinen fotografuje.

„Charakteristické pre ich kresbu je akási neukončenosť a stav rozpracovania,“ vraví Jablonská. „Kresba je veľmi otvorená a ja to beriem ako plus. To ju odlišuje od generácie 80. rokov.“

Svet videný rukou

Práve otvorená kresba divákov dokáže pozvať dnu. Dnu do vnútra umelca. Skice, kresliarske záznamy, plány, mapky či dokonca čmáranice totiž vraj najlepšie odzrkadľujú jeho myslenie. Sú to jeho spontánne osobné záznamy, výpovede.

„Kresba a jej možnosti viac súvisia s premýšľaním a tým aj so spojením hlava – ruka,“ hovorí Juliana Mrvová, jedna z vystavujúcich umelkýň a iniciátorka celého projektu. „Kresba je pre výtvarníka prípravným skicárom a aj rozmýšľaním, keď si robí brainstorming. Radi by sme projekt posunuli do Brna, kde by mal byť vystavený v Brnianskom kultúrnom centre a budeme sa snažiť aj do Prahy.“

Kresba je podľa Juliany myslením, ktoré v sebe obsahuje čas, je to mapovanie sveta, ukladanie myšlienok. „Kresba je videnie sveta rukou,“ dodáva umelkyňa, absolventka ateliéru maľby Ivan Csudaia a doktorandského štúdia na VŠVU.

Do galérie Médium priniesla Juliana kresby rôznych formátov. Kresby kvetín, plodov, kúskov rastlín, ktoré akoby vypadli z biologických príručiek. Napriek tomu nepôsobia sucho, vecne. Rámované aj nerámované, zavesené na stene či akoby pohodené. Zo všetkých cítiť emóciu, ktorú ešte podčiarkuje ich chaotická inštalácia.

Sama vraví, že tu ide o takú kresbovú inštaláciu, pri ktorej ona i divák môžu skúmať, ako pôsobí jedna kresba na druhú.

Slovensko z izolačnej hmoty

Kurátorka hovorí, že jednou z motivácií zorganizovania prehliadky bolo dať priestor samotnému médiu kresby. „V 70. a 80. rokoch sa u nás robili veľké prehliadky kresby, umelci mali šancu vystavovať. Nezáležalo na tom, či bola kresba v ich tvorbe hlavné, či bočné médium, po osemdesiatom deviatom sa takéto výstavy média nerobia,“ vraví Jablonská. „V súčasnosti, napríklad na svetových výstavách, ako je Dokumenta alebo bienále v Benátkach, sa umelci viac prezentujú takými drobnosťami, nie monumentmi, ale kresbou, ktorá viac inklinuje ku konceptu.“

Súčasná kresba sa nesnaží kopírovať umelcov minulosti či realitu, nejde jej ani o technické majstrovstvo, no napriek tomu je výnimočná. Nie je to totiž už len čistá kresba ceruzkou, uhlíkom či perom, ale jej mnohoraké technické pokusy a kombinácie. Napríklad Rastislav Sedlačík, ďalší z vystavujúcich, „kreslil“ na stenu galérie izolačnou penou. Meniacou sa hmotou stvárnil obrysy našej krajiny. Vo svojom druhom vystavenom cykle Brány zas kombinuje kresbu so sprejom. Pri „kreslení“ využíva i kopírovanie. S kopirákmi robí aj Mira Gáberová, prekresľuje cez ne, spája a dáva nové posolstvá pôvodným obrázkom z časopisov či pohľadníc.

Komu by sa zdalo, že na výstave venovanej kresbe je kresby akosi málo, mal by zájsť k poličke Michala Czinegeho. Czinege, dnes známy predovšetkým maľbami, tu totiž ponúka na nahliadnutie svoje zaplnené skicáre, náčrtníky. Pod svojou rozmernou kresbou nainštaloval pre ne osobitnú poličku.

Osobitné a osobité zároveň je aj podanie a prístup každého zo siedmich výtvarníkov ku kresbe. Drawing as thinking hovorí názov ich výstavy celkom výstižne. Núti totiž aj na zamyslenie, čo všetko možno ešte vôbec nazvať kresbou. Uvažovať o tom sa v galérii Médium dá do 14. marca.