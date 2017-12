Čo čítame

Problémové partie

Má vôbec niekto rád partnerov svojich detí? To je len jedna z otázok, ktoré si kladie britský autor Mark Haddon vo svojom tragikomickom rodinnom románe Problémové partie.

Autor známy predovšetkým svojou knihou Čudná príhoda so psom uprostred noci, ktorej hlavnou postavou je chlapec s Aspergerovým syndrómom, sa v Problémových partiách pustil do zdanlivo normálnej rodiny. Jej členovia sa nezávisle od seba rútia do katastrofy, spúšťačom sa stáva plánovaná svadba dcéry, ktorá sa druhýkrát v živote plánuje vydať za muža, čo sa k nej vôbec nehodí. Je unavená chudobou a životom osamelej matky, a tak by to rada skúsila s trochu jednoduchším Rayom, pochádzajúcim z inej sociálnej vrstvy ako jej rodina. Matka má milenca, brat je homosexuál a otec George je posadnutý predstavou, že má rakovinu. Práve jeho postava má v sebe najviac komických prvkov, je tým, čo Angličania nazývajú „grumpy old man“ – ufrflaný muž. Jeho životným postojom nechýba humor rovnako ako situáciám, do ktorých sa dostáva. Podvádzaný muž je zvyčajne tragikomická postava a ak je to ešte aj hypochonder vidiaci v každom kožnom výrastku zhubný nádor, môže si za to sám.

Haddon týmto románom ukazuje, že je výborným rozprávačom aj v prípade, keď nemá postavy s výrazným postihnutím, ale len obyčajných ľudí. Práve túto obyčajnosť niektorí kritici Haddonovi vyčítali, prejavili však tým len svoju otupenosť, ktorú musia prekrývať výraznými exotickými zážitkami.

sú vtipným románom len do momentu, keď si uvedomíte, že sa podobné veci dejú každý deň aj vo vašej rodine.