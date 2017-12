Kto hrá fenomenálne a koho to tak podceňujú?

BRATISLAVA. „Predpokladám, že nebudem sama, keď poviem, že ma mimoriadne dojalo, ako hrala vo filme Predčítač Kate Winsletová,“ hovorí Sandra Bullocková. Britská herečka jej prišla na um, keď sa jej v novinách The New York Times spýtali na najlepšie vystúpenie desaťročia.

Po tom, čo do kín prišiel technicky prelomový Avatar, sa objavili nové úvahy o herectve. Objavili sa aj hlasy, že film Jamesa Camerona vykročil po neznámej ceste – a že ktovie, možno na jej konci už hercov nebude treba, lebo všetko raz zahrajú počítače. V New York Times však nechceli kaziť predoscarové vzrušenie, a v krátkom videorozhovore sa rovnakú otázku, akú položili Sandre Bullockovej, spýtali niekoľkých hereckých hviezd.

Julianne Mooreová si spomenula na Seana Penna vo filme Tajomná rieka, žasla, aký hlboký cit prejavil v postave trúchliaceho, zúriaceho a zároveň bezmocného otca, ktorému zabili dcéru. Penn za to aj v roku 2004 dostal svojho prvého Oscara. George Clooney si vybral Marillon Cotillardovú, oscarovú víťazku spred dvoch rokov. Vo filme La vie en rose zahrala Edith Piaf. „Dnes sa starší herci pokúšajú vyzerať mlado, mladí zas hrajú starých... Ale Marillon, tá dokázala zahrať aj starú herečku, ktorá sa pokúša zostať mladou,“ vraví Clooney.

Morgan Freeman bol stručnejší, povedal, že výkon desaťročia treba hľadať u Meryl Streepovej, v akomkoľvek filme, ktorý za uplynulých päťdesiat rokov nakrútila. Ani Woody Harrelson nepotreboval viac slov: „Chlapík zo Životov tých druhých, Ulrich (Mühe, pozn. r.) sa volá. Ten bol fenomenálny.“

Objav roka a hviezda Nehanebných bastardov Christoph Waltz povedal, že obdivuje Tommyho Lee Jonesa a upozornil naňho vo filme Táto krajina nie je pre starých. Tobey Maguire nepoprel, že hlasuje za kamaráta – za najlepšieho označil Lea DiCapria vo filme Letec. Leo zaň dostal jednu zo svojich troch nominácií na Oscara, ale samotnú cenu ešte nemá.

O istú obhajobu sa ešte pokúsil Sam Worthington, zhodou okolností hviezda z filmu Avatar: „Páči sa mi Eddie Murphy, dokáže zahrať všeličo. Myslím si, že je veľmi podceňovaný.

Na Oscara 2010 boli nominovaní

Najlepšie herečky:

Sandra Bullock (The Blind Side)

Mery Streep (Julie &Julia)

Gabourey Sidibe (Precious)

Carey Mulligan (An Education)

Helen Mirren (The Last Station)



Najlepší herci

Jeff Bridges (Crazy Heart)

Colin Firth (A Single Man)

Morgan Freeman (Invictus)

Jeremy Renner (Smrť čaká všade)

George Clooney (Lietam v tom)