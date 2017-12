Bullocková si prišla po Zlatú malinu

Málokedy majú filmári toľko sebairónie a odvahy, aby si prišli prevziať cenu za najhorší výkon. Herečka Sandra Bullocková, čerstvá držiteľka Zlatej maliny dokázala, že má jedno i druhé.

8. mar 2010 o 0:00

LOS ANGELES, BRATISLAVA. Tento víkend bola Sandra Bullocková najžiarivejšou hviezdou hneď dvakrát. Najprv, keď si prišla prevziať Zlatú malinu v kategórii najhoršia herečka, a potom počas oscarovej noci, kde sa uchádzala o cenu za najlepší výkon.

Členovia Americkej akadémie filmových umení a vied ju na Oscara nominovali za herecký výkon vo filme The Blind Side. Minulý rok však nakrútila aj film All About Steve – a zaň získala Zlatú malinu.

So standing ovation

Nikdy v minulosti sa pritom ešte nestalo, aby výherca maliny v tom istom roku mohol získať aj Oscara. Bullocková však ukázala, že má zmysel pre humor. Kým väčšina výhercov si Zlatú malinu nikdy neprevezme, Bullocková sa odhodlala prísť. Za svoju odvahu si vyslúžila v Barnsdall Gallery Theatre v Hollywoode standing ovation.

„Ďakujem, že ste týmto zlým rozhodnutím zruinovali moju kariéru,“ povedala herečka pri prijímaní ceny. So sebou mala vozík plný dévedéčok „ocenenej“ komédie. Nielenže v nej hrala, dokonca bola aj jej koproducentkou. Potom sa hosťom vyhrážala, že začne čítať svoje dialógy zo scenára filmu a že to bude trvať „do štvrtej ráno“.

Bullocková hrá vo filme All About Steve postavu Mary, ktorá prenasleduje miestneho kameramana – svoju životnú lásku – a ocitá sa pritom v mnohých komických situáciách.

Ďalším veľkým víťazom bol film Transformers: Pomsta porazených. Cenu získal nielen ako najhorší film roka, ale malinu má aj za najhoršiu réžiu a najhorší scenár.

Najhoršími hercami sa stali tínedžerské hviezdy štúdia Disney Jonas Brothers za svoj výkon v 3D koncerte. Medzi najhorších roka patrili aj Sienna Millerová a Billy Ray Cyrus. Najhorším filmom desaťročia sa stala snímka Bojisko zem s Johnom Travoltom z roku 2000.

Paródia zlatého Oscara

Ceny za najhoršie výkony udeľuje Nadácia pre Zlaté maliny, ktorej členstvo je za niekoľko dolárov otvorené pre všetkých. Tento rok rozhodovalo 657 novinárov, filmárov a fanúšikov.

Samotná cena je paródiou zlatého Oscara – stojí menej ako päť dolárov a má veľkosť golfovej loptičky.

Poslednou veľkou celebritou, ktorá si pred Bullockovou prevzala malinu, bola v roku 2005 Halle Berryová. Mimochodom, tá tri roky pred­ tým dostala Oscara za svoj výkon vo filme Ples príšer.