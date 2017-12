Ako znie nový Gorillaz?

Plastic Beach je tretia nahrávka kultovej "virtuálnej" skupiny Gorillaz, ktorá vychádza v týchto dňoch. Vypočujte si ako znie a pozrite klip k prvému singlu, v ktorom si zahral Bruce Willis.

8. mar 2010 o 18:00 Oliver Rehák, her

Plastic Beach je tretia nahrávka kultovej "virtuálnej" skupiny Gorillaz, ktorá vychádza v týchto dňoch. Denník SME vám v spolupráci s vydavateľstvom EMI ponúka možnosť vypočuť si (aj pozrieť si) najnovšiu tvorbu britského hudobníka Damona Albarna s jeho kolegom Jamiem Hewlettom.

video //www.sme.sk/vp/14314/

To, čo ste práve počuli, je úvod najnovšieho albumu skupiny Gorillaz. Jej kapelník opäť dokázal, že vie dať dokopy rôzne žánre a rôznych exkluzívnych hostí z rôznych generácií. Majestátny symfonický zvuk so samplami mora a čajok má poslucháča preniesť na tichomorský ostrov postavený z odpadkov. Je to fikcia, inšpirovala ju však Albarnov osobný zážitok z afrického štátu Mali, kde videl gigantické skládky.

Tento motív zvýrazňuje aj vynovená webstránka Gorillaz, ktorá ponúka interaktívny vstup do "umelohmotnej pláže". Vizuály sú pre túto skupinu nemenej dôležité ako hudba, čo dokazuje aj videoklip k novému singlu Stylo, v ktorom si okrem animovaných postavičiek hudobníkov (ktoré tu dostali 3D rozmer) s chuťou zahral aj Bruce Willis.

video //www.sme.sk/vp/14311/

V pilotnom singli Stylo počujete hlasy soulového velikána Bobbyho Womacka a známeho rappera Mosa Defa, v šesťnástich ďalších pesničkách dostalo priestor niekoľko ďalších slávnych muzikantov: Mick Jones a Paul Simonon (členovia punkrockovej legendy The Clash) alebo alternatívny pesničkár Lou Reed. Ten si s Albarnom dal duet v skladbe Some Kind of Nature:

video //www.sme.sk/vp/14320/

Do nahrávacieho štúdia Albarn dostal aj muzikantov z Libanonu, ktorí sa postarali o exotický rozbeh rapperskej dvojici Kano & Bashy a "arabský" sound sa v skladbe White Flag vynorí ešte neskôr, v zaujímavom kontraste s elektronickou tanečnou hudbou. Málokto dokáže naskladať toľko žánrov do necelých štyroch minút tak muzikálne a zároveň originálne.

video //www.sme.sk/vp/14315/

Z prvých dvoch albumov Gorillaz sa predalo vyše 15 miliónov kusov, čo je na pesničky, ktoré sú úplne inde než popový mainstream viac než skvelé číslo. Plastic Beach prichádza v ére sťahovania hudby, ale Albarn tvrdí, že ide o ich "najpopovejší album". Niečo na tom bude, najmä keď si vypočujete Rhinestone Eyes s chytľavým refrénom. Že vie napísať hity, dokázal už vo svojej prvej skupine Blur, úspešné britpopové šablóny však ani náhodou donekonečna recyklovať nepotrebuje. Zvukovo sa stále posúva ďalej. Posúďte sami.

video //www.sme.sk/vp/14316/

Článok o novom albume Gorillaz pripravujeme do printového vydania SME v najbližších dňoch.