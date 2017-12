Hurt Locker zažil oscarovú búrku

Galavečeru dominovali ženy: Bigelowová je prvou ocenenou režisérkou, Bullocková má Oscara aj malinu.

9. mar 2010 o 0:00

Tarantino a Avatar vyhoreli, dve tretiny zo svojich deviatich nominácií na zlatú sošku premenil Hurt Locker.

LOS ANGELES, BRATISLAVA. Veľkým víťazom najväčšej noci Hollywoodu sa stal The Hurt Locker (Smrť čaká všade). Získal šesť Oscarov, tri z nich v hlavných kategóriách: najlepší film, najlepšia réžia a najlepší pôvodný scenár.

Kathryn Bigelowová sa pritom stala vôbec prvou režisérkou, ktorá si prestížne ocenenie odniesla. Blahoželal jej aj exmanžel James Cameron, ktorý práve kvôli nej režisérsku sošku nedostal.

Súboj trpaslíka s obrom

Oscary pripomínali súboj Dávida s Goliášom. Hoci vojnová dráma Hurt Locker a ekologická fantázia Avatar mali zhodne po deviatich nomináciách, Avatar premietali v tisíckach kinosál, zatiaľ čo Hurt Locker v násobne menšom počte kín. Dráma z prostredia irackej vojny stála 11 miliónov dolárov, Avatar vyšiel na 230 miliónov a už zarobil vyše 2,5 miliardy. Stal sa tak najväčším kasovým trhákom v histórii.

Naproti tomu Hurt Locker je z finančného hľadiska „najmenším" filmom, ktorý získal najvyššie ocenenie Americkej akadémie filmových umení a vied. Avatar úplne prepadol, keď z deviatich nominácií premenil iba tri, aj to v menej významných kategóriách ako výprava, vizuálne efekty a kamera.

Tarantino bez ceny

No nevyhorel iba Avatar, ale aj Quentin Tarantino. Ten sa už od decembra líškal akademikom a jeho film Nehanební bastardi nakoniec aj získal osem nominácií: on sám súperil o cenu za najlepší pôvodný scenár a réžiu. Tarantinovi však nakoniec ostali iba oči pre plač a česť filmu zachránil len Rakúšan Christoph Waltz. Odniesol si cenu ako najlepší herec vo vedľajšej úlohe.

Najbúrlivejšieho potlesku sa dočkal Jeff Bridges, ktorý za stvárnenie opitého kovboja v Crazy Heart získal cenu za najlepší herecký výkon. Za posledných takmer štyridsať rokov bol nominovaný už štyrikrát, no vyhral až teraz. Sandra Bullocková si podľa očakávania prevzala cenu ako najlepšia herečka za film The Blind Side.

Len deň predtým pritom za nevydarenú komédiu All About Steve zinkasovala neslávnu Zlatú malinu. Za vedľajšiu úlohu si Oscara odniesla Mo'Nique (Precious).

Takmer ako televarieté

Tohtoročná šou trvala tri hodiny a 37 minút a hoci bola najdlhšou za posledné tri roky, historické rekordy v dĺžke prenos nelámal. Možno aj preto, lebo ďakovné prejavy boli obmedzené na 45 sekúnd a hudba niektorých laureátov nemilosrdne vyštvala z pódia.

Najkratší prenos za posledných desať rokov bol v roku 2005: trval menej ako hodinu a štvrť. Aj tak diváci na východnom pobreží USA vyhlásenie najlepšieho filmu videli až okolo polnoci. Preto niet divu, že ku koncu sa už organizátori ponáhľali a Tom Hanks ani neprečítal nominácie v hlavnej kategórii. Rovno roztvoril obálku a vychrlil meno absolútneho víťaza.

Veď tento rok bolo nominovaných až desať filmov. „Vyzeralo to ako slávnosť záverečného ročníka v škôlke," žartoval Hank Stuever na stránkach denníka Washington Post. Našincovi 82. ceny akadémie mohli pripomínať aj nie tak dávne časy televíznych varieté s trsajúcimi tanečnicami.

Tento ročník odovzdávania cien zároveň prvýkrát od roku 1987 nemoderoval jednotlivec, tentoraz to bola dvojica Steve Martin a Alec Baldwin.