Globálne otepľovanie ako komédia

Ian McEwan rieši klimatické zmeny v satirickom románe, britskí filmári zašli ešte ďalej.

10. mar 2010 o 0:00 Ján Gregor

Ak je na informáciách o klimatických zmenách aspoň polovica pravdivá, rútime sa do katastrofy. Britskí umelci sa však na problém pozreli z veselšej strany.



BRATISLAVA. Budúci týždeň vychádza v angličtine nový román Iana McEwana, pred pár týždňami mala zasa premiéru komédia Beyond the Pole. Spája ich nielen krajina pôvodu, ale aj pohľad na seriózne veci z menej vážneho uhla.

Najprv incest, potom veda

Pre ranú tvorbu Iana McEwana je príznačné zaoberanie sa zvláštnymi psychologickými stavmi a sexuálnymi vzťahmi. Z tohto obdobia je u nás najznámejší román Betónová záhrada o osirelej rodine, ktorá má vo svojom repertoári nielen ukrývanie mŕtvej matky v pivnici, ale aj incest. V osemdesiatych rokoch sa viac začal venovať témam z histórie aj zo súčasnosti, postupne pribúdali politické témy vrátane vojny v Iraku a najnovšie sú to klimatické zmeny.

Román na túto tému plánoval napísať už od polovice deväťdesiatych rokov, dôležitým podnetom bol výlet za polárny kruh pred piatimi rokmi. So skupinou intelektuálov a umelcov tam po večeroch diskutovali, on sa radšej venoval dlhým prechádzkam.

Hlavnou postavou románu Solar je fyzik Michael Beard s neusporiadaným osobným životom. Pred rokom a pol sa stal McEwan po svojich nelichotivých náboženských komentároch („pohŕdam islamom, pretože chce stvoriť spoločnosť, ktorá sa mi hnusí," povedal pre talianske noviny) terčom ostrých útokov, a túto skúsenosť využíva aj pri najnovšej knihe. Beard už má svoje najlepšie roky za sebou, a tak sa najmä opíja a robí prednášky za astronomické sumy.

Zaľúbený spasiteľ sveta

Práve sa rozpadá jeho piate manželstvo, aj keď tentoraz je to inak ako to poznal - jeho manželka má niekoho iného, zatiaľ čo on je do nej stále zaľúbený. Musí čeliť škandálu, ktorý vyvolali jeho poznámky o tom, že nižšie zastúpenie žien medzi vedcami je odrazom ich schopností a nie rodovej diskriminácie. Napadnú ho akademici aj médiá, v reakciách padajú slová ako nacizmus a eugenika.

Mizériu osobného života sa rozhodne riešiť pokusom oživiť svoju vedeckú kariéru a zachrániť planétu. Je totiž objaviteľom metódy, ako pomocou umelej fotosyntézy vyrábať elektrickú energiu a tak svet zachrániť pred globálnym otepľovaním.

„Vytvoril som postavu, ktorá má veľmi veľa charakterových chýb. Je nevyspytateľný, klame, k ženám sa správa ako predátor, počas celého románu priberá. V niečom pripomína planétu: dáva si nekonečné množstvo záväzkov zmeniť sa, niečo na spôsob tvrdení z Ria či Kjóta, reči o cnostnom správaní v budúcnosti, ktoré nikam nevedú," hovorí o svoje postave McEwan.

Solar je podľa vydavateľa vážny, ale zároveň temne satirický román, ukazujúci ľudskú slabosť, keď máme čeliť najväčšiemu a najzložitejšiemu problému našich čias. Kniha zároveň obsahujú komické prvky, pretože autorovi dovoľujú zájsť za hranice reálneho. „Môžete byť žoviálnejší, byť trochu menej triezvy v odhadoch toho, čo je možné," hovorí autor. Život však nebýva takou zábavou, po fiasku na decembrovom klimatickom summite v Kodani musel záverečné kapitoly už hotového románu prepracovať.

Cesta na severný pól

McEwanov vedec lieta po celom svete, o iný druh cesty sa pokúšajú Mark a Brian, hlavné postavy komédie Beyond the Pole. Jej nakrúteniu museli pomôcť súkromné financie, pretože kým by prišli tie štátne, roztopil by sa ľad na miestach na Islande a v Grónsku, kde plánovali nakrúcať.

Komédia o klimatických zmenách rozpráva o dvoch kamarátoch, ktorí sa chcú zapísať do Guinnessovej knihy rekordov tým, že podniknú prvú vegetariánsku, uhlíkovo neutrálnu bio-výpravu na severný pól. Po ceste zápasia nielen s konkurenčným nórskym tímom a ľadovým medveďom, ale najmä so svojou nepripravenosťou a Markovými duševnými problémami.

„Komédia získa viac pozornosti," vysvetľuje výber žánru režisér David L. Williams. Ako povedal v rozhovore pre agentúru Reuters, „nie sme lekári hovoriaci, že máte splniť zoznam vecí od jedna po desať. Pokúsime sa zasiahnuť publikum, ktoré nie je príliš zelené, a nadviazať s ním emocionálne puto."

V nadväzovaní emocionálnych pút majú angažovaní britskí filmári viaceré skúsenosti, pred piatimi rokmi napríklad pred summitom G 8 v Škótsku vznikol film Dievča v kaviarni, kde sa mladej žene podarí vysokého politika presvedčiť, aby podporil hlasovanie na podporu tretieho sveta. Napriek prvoplánovému námetu to bol vydarený film. Silný spoločenský tlak na politické elity však vtedy predčasne ukončili teroristické výbuchy v Londýne. A tak sa namiesto reálnych problémov začali riešiť mindráky moslimských prisťahovalcov tretej generácie.