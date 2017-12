Pozerajte bez predsudkov

Režisér Zdeněk Troška prekvapil – nakrútil nečakane triezvu komédiu.

10. mar 2010 o 0:00 Miloš Krekovič

Keď sa film volá Doktor od jazera hrochov a podpísané je pod ním to isté meno, ako pod Kameňákmi, nemusí to byť vôbec také zlé.

Český režisér Zdeněk Troška a jeho komédie sú už pomaly symboly ľudového nevkusu. Vyčísliť úpadok verejnoprávnej televízie znamená zrátať, koľko repríz vo vysielaní pripadá na jeho Kameňáky. Je však príliš pohodlné odsúdiť ich ako stupídne, tak ako je príliš pohodlné odsunúť tento názor ako povýšenecký a elitársky. Medzi oboma tábormi sú diváci, ktorí Troškove zemité až prízemné filmy sledujú s potešením.



Kameňák a Slunce, seno... boli trilógie, druhý diel majú aj solídnejšie rozprávky Z pekla šťastie a Princezna ze mlejna. Naopak, bez pokračovania zrejme bude komédia Doktor od jazera hrochov. Pred jej premiérou totiž zomrel autor predlohy, známy spisovateľ Miloslav Švandrlík.



Trailer bol nabitý infantilnými vtipmi o hotentotoch a divákov lákal na tú najlacnejšiu exotiku. Čo iné je Afrika zvieratiek a širokých zubatých úsmevov, nakrútená, akoby štáb nevystrčil päty zo safari pre turistov?

Zostrihom novinka pripomínala Fontánu pre Zuzanu číslo tri, až na časy, ktoré sa medzičasom zmenili. Rapošovská exotika dávno nie je exotikou, čo zistil aj prvý slovenský mediálny černoch Ibrahim Maiga a šťastie skúšal v politike.



O to väčšie je prekvapenie, ktorým je samotný film. Zrazu je tu triezva komédia, kde je humor viac slovný ako situačný. Občas skĺzne pod pás, ale skončí pri slove „prdel" .



Filmy Zdeňka Trošku spravidla nezobrazujú normálne postavy. Ženy sú hysterické, chtivé vydaja, alebo naopak tragicky nedostupné. Muž sa vyskytuje ako slaboch-nemehlo, prípadne slaboch-sukničkár. Tým prvým prípadom je tu doktor Čeněk Dobešek, hlavný hrdina sužovaný náročnou rodinou. Kým Kameňák bol reťazcom rôznych vtipov, Doktor od jazera hrochov je jediný rozvitý vtip - ten o neznesiteľnej svokre. Matka manželky je tým, kto nešťastníka Dobeška napokon vyženie zarábať na čierny kontinent.



Výsledok je klasický, priam ako z čítanky, vrátane ústredného ponaučenia: kto druhému jamu kope, sám do nej spadne. Ak si odmyslíte reklamu na sponzorov, film vám azda pripomenie priemernú komédiu z archívu, kde ustráchaných rodičov hrajú trebárs Stella Zázvorková a Petr Nárožný.



Spoločensky kritické zrejme mali byť postavy typických „čecháčkov". V meste sú to ambiciózni malomeštiaci, na vidieku zase zápecníci, ktorých krédom je do ničoho sa nepliesť a v opačnom prípade ostentatívne prejsť cez dedinu, aby susedia „videli, že nič".

V knižnej predlohe, kde je kulisou socializmus, mala kritika význam. Inak je to vo filme, kde je presadená do súčasnosti. Ani herci formátu Evy Holubovej a sociologicky verné kulisy nepomohli, aby kritika nestratila ostrie.