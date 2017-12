Komiks môže byť aj vymyslený

Pri úspešnom románe Michaela Chabona literatúra predbehla skutočnosť.

11. mar 2010 o 0:00 Zuzana Demjánová

Nemusíte byť fanúšikom komiksov, aby ste podľahli čaru Chabonovho Eskapistu. Román, ktorý získal v roku 2001 prestížnu Pulitzerovu cenu, možno vnímať ako veľký (a americký) hneď z niekoľkých dôvodov.

BRATISLAVA. V americkej literatúre nie je veľa významných kníh, ktoré by sa dotýkali Československa. Výnimkou je Chabonov rozsiahly román Úžasné dobrodružstvá Kavaliera a Claya, ktory priniesol český Odeon už v druhom vydaní. Za príbeh dvoch židovských bratrancov dostal Chabon v roku 2001 Pulitzerovu cenu.

Z Prahy do New Yorku

Dobrodružstvo Josefa Kavaliera sa začína v Prahe. V autorovom podaní má predpopravovú a nedýchateľnú atmosféru, za ktorú by sa nemuselo hanbiť ani Gotham City či Metropolis. Josefovi Kavalierovi sa odtiaľ podarí prvý veľký únik - pred postupujúcim fašizmom.

Ocitá sa v príťažlivom New Yorku, kde kraľuje džez a diskusie o vstupe Spojených štátov do vojny. Práve z týchto ulíc sa vynárajú ľahko uveriteľné postavy a postavičky, predovšetkým však jeho bratranec Samuel Clayman alias Sammy Clay.

Pod rukami dua Clay & Kavalier sa rodí Eskapista, komiksový hrdina, ktorý má vysťahovalcovi Sammymu splniť sen o sebarealizácii a bohatstve a ktorého utečenec Joe využíva ako zúfalú zbraň v boji proti ,,armáde zla", čo pohlcuje Európu.

Žiaľ, časy neprajú ani jednému z nich, a unikať sa darí len Eskapistovi na stránkach komiksového zošitu. Joeovi sa síce podarilo utiecť z Európy, ale neubránil sa traume preživšieho. Jeho snaha o záchranu rodiny sa končí fatálnym neúspechom.

Vyvážený trojuholník

Román zobrazuje časový úsek šestnástich rokov. Vykresľuje pevné a ničím neohrozené kamarátstvo medzi bratrancami, vzťahový trojuholník dotvára Joeova milenka, talentovaná Rosa Saksová. Našťastie, Chabon neponížil hlavnú ženskú postavu, tak ako mnohí ,,trojuholníkari" pred ním, na patetickú figúrku, ktorá je výrazná len svojou tragickou krásou a ešte tragickejším osudom, proti ktorému nie je schopná ani ochotná bojovať. Výtvarníčka Rosa je mužom rovnocennou a rešpektovanou partnerkou.

Vo viacerých Chabonových knihách vystupujú homosexuáli (na začiatku kariéry ho Newsweek omylom označil za gaya) a výnimkou nie je ani tento pulitzerovský román. Keďže ide o Ameriku štyridsiatych rokov, kde bola homosexualita nezákonná a vo všeobecnosti sa gaymi pohŕdalo, táto postava končí s obrúčkou na prste. V jeho prípade nejde len o sebaobetu, ale aj o premyslenú izoláciu.

Dark Horse Comics uvádza...

Chabon dávkuje históriu, americké ikony, identitu židovských prisťahovalcov, prvky postmoderny a poéziu presne v takej miere, aby to nikoho neotrávilo. V neposlednom rade je to román o písaní. Je to až príliš realistický príbeh o talentovaných spisovateľoch a umelcoch, na ktorých zarábajú draví podnikatelia v podobe vydavateľov, distribučných firiem a reklamných agentúr.

Zároveň to je obhajoba zaznávaného komiksového žánru. Pretože aj hodnotné a vyvážené jedlo sa časom preje. Niekedy si aj zdravotne uvedomelý občan musí dať niečo nebezpečne prvoplánové. Napokon, čo je na eskapizme zlé? Pretože to nám komiksy ponúkajú. Únik z časopriestoru je to, za čo sme ochotní v kníhkupectve či kine zaplatiť.

Kniha disponuje detailne prepracovanými faktickými poznámkami autora, ktoré vás dlho nechávajú na pochybách. Existoval komiksový zošit s Eskapistom, alebo nie? Pravda je taká, že tento superhrdina sa prvý raz ocitol v komiksovom prevedení až v roku 2004, keď začali vychádzať jeho dobrodružstvá vo vydavateľstve Dark Horse.