Čudujem sa, že ešte ľudí zaujímam

Johnny Depp hrá Klobučníka z Alice v krajine zázrakov a uvažuje nad tým, kto je čistokrvným bláznom.

11. mar 2010 o 0:00 Tereta Spáčilová, MF Dnes

Boli časy, keď Tim Burton musel prehovárať producentov, aby mu dovolili obsadiť do filmu JOHNNYHO DEPPA. Prešlo dvadsať rokov a časy sa zmenili. Johnny je hviezda, Johnny je idol. Timovi Burtonovi pritom zostal verný. S režisérom, ktorého považuje za najväčšieho blázna na svete, nakrútil siedmy film – adaptáciu rozprávkovej klasiky Alica v krajine zázrakov, ktorú oddnes môžete vidieť aj v našich kinách. Ako Johnny Depp povedal novinárom na stretnutí v Londýne, túto knižku čítal viackrát a objavoval stále nové významy.



Je pravda, že v Alici ste spolupracovali na vzhľade svojej postavy?

„Vymyslieť Klobučníka nebolo vôbec ľahké. Snažili sme sa ho pozliepať z narážok, hádaniek a náznakov, ktorými Carrollova predloha doslova preteká, ale ako všetci sme to museli vzdať - Alicin svet nijaké jasné odpovede nedáva. Tie hádanky však podnietili moju zvedavosť, a tak som sa pustil do pátrania.“

Na čo ste prišli?

„Študoval som históriu klobučníctva a zaujalo ma, že existovalo čosi, čomu sa hovorilo choroba klobučníkov. Svoje výtvory lepili jedovatou zmesou, ktorá obsahovala ortuť. Preto tak často trpeli otravou, ktorá sa prejavovala fyzicky i duševne. Mali škvrny na koži, rôznym spôsobom postihnuté vnútorné orgány, zdravotné problémy. A to, že mám ako Klobučník oranžové vlasy, nie je náhoda, ale jeden z opísaných príznakov otravy. Okrem iného, keď som o tom hovoril Dannymu Elfmanovi (autor hudby - pozn. red.), ktorý je ryšavý, smial sa, že sa ho v tom prípade už dlho niekto snaží zabiť.“

Videli film vaše deti?

„Museli, poslal som ich namiesto seba ako predvoj (smiech).“

A páčil sa im?

„Vrátili sa nadšené, doslova sa do Alice zbláznili. Odvtedy neustále recitujem hlášky a ony sa tvária, akoby objavili cenný poklad. A vôbec nevyzerajú vydesené alebo skazené.“

Prečo by mali?

„Počul som hlasy, že pre deti je tento film temný. Neviem. Helena (Bonham Carterová - pozn. red.) rozprávala, ako sa jej deti pozerali na nejaký program o Alici. Nezaujímal ich však otecko režisér, ale výhradne najdivnejšie kreatúry z filmu. Takže to s tou nevhodnosťou pre deti asi nebude také horúce.“

Pamätáte si na svoje prvé stretnutie s Carrollovou Alicou?

„Mohol som mať asi päť rokov, keď sa mi to rúk dostala jej zjednodušená verzia. Neskôr som videl animovaný film od Disneyho, ale to už nebolo ono. Jediné, čo mi z toho všetkého utkvelo v hlave, boli postavy. Sú také výrazné, že ich poznajú i ľudia, ktorí román nikdy nečítali.“

Pred nakrúcaním ste sa k pôvodnému textu vrátili?

„Paradoxne to bolo nezávisle od filmu, dobrý rok predtým, než mi preň Tim Burton zavolal. Prečítal som si oba diely, Alicu v krajine zázrakov i Za zrkadlom, a musím povedať, že ma celkom pohltili Carrollove zábavky so slovami a hlavne kryptogramy. Stále som nad nimi musel premýšľať. Stokrát som prišiel na niečo, čo mi predtým uniklo.“

Ako dlho sa už s Timom Burtonom poznáte?

„Stretli sme sa pred dvadsiatimi rokmi pri práci na Nožnicovorukom Edwardovi. Že ma vtedy Tim obsadil, považujem za zázrak, mal som neuveriteľné šťastie. To mám okrem iného celý život: žijem zo šťastných príležitostí. Doteraz nechápem, čím som si zaslúžil popularitu, akú mám. Respektíve, čudujem sa, že po všetkom, čo som urobil, ešte niekoho zaujímam.“

Zmenili ste sa?

„Keď s voľakým pracujete viac rokov, nutne sa musíte zblížiť. To sa stalo i nám: sme skutočne veľkí priatelia. Po pracovnej stránke sa toho však mnoho nezmenilo - vymýšľame, tvoríme a nakrúcame úplne rovnako ako pred rokmi.“

Skutočne? Dvadsať rokov je dlhý čas...

„Jedna vec sa zmenila... Ako to už napokon vždy býva, keď chlapi začnú deťom meniť plienky. Áno, potomkovia a rodina sú naše nové spoločné témy. Otcovstvo a záväzky vôbec človeka zmenia.“

Ani vo vašej kariére nenastal zlom?

„Najprv som bol celkom neznámy a Tim ma musel pri každom filme ťažko presadzovať. Teraz pre zmenu vravia, že trh zamoril. Ale zvykol som si, nemám s tým problém. Napokon, od chvíle, keď som nakrútil Pirátov z Karibiku, už Tim nemusí presviedčať producentov.“

V Burtonových filmoch hráte v podstate samých bláznov. Ako do tejto rubriky pasuje úloha Klobučníka?

„Klobučník nie je blázon, aspoň nie v pravom slova zmysle. Od začiatku som ho vnímal skôr ako tragickú postavu, nešťastníka, ktorý má citové a psychické problémy. Niekedy v minulosti trpel traumou a jeho správanie je len dôsledkom toho, čo má za sebou. Samozrejme, je tu tá otrava ortuťou a jej prejavy šialenstvo v mnohom pripomínajú - preto sa raz správa agresívne a druhý raz ako vyplašený zajac. Ale Klobučník nemá byť čistokrvný blázon.“

Hovorili ste, že ste túto postavu vymýšľali spolu s režisérom. Ako to vyzeralo?

„Východiskovým bodom bolo, že som chcel, aby sa všetky jeho momentálne vnútorné stavy prejavovali ako vonkajšie: v tvári, hlase i na oblečení. To Tima nadchlo. A nadchlo to i kostymérku Colleen Atwoodovú, ktorá sa okamžite pustila do vymýšľania najpodivnejších mechanizmov. Jeden som mal napríklad v kravate.“

Keď už sme sa dotkli nakrúcania: aká bola vaša skúsenosť s 3D technológiou? Herci sa zhodujú, že pre niekoľko týždňov prežitých v štúdiu pred trikovou stenou nenávidia zelenú farbu.

„Chápem, tá zelená je skutočne ubíjajúca. Ale inak... Pre mňa osobne to bolo jedno veľké dobrodružstvo. Samozrejme, nie je úplne ľahké predstaviť si, čo práve hráte, keď vidíte len zelenú a značky, ale o to väčšia výzva je to pre fantáziu.“

Neprekážalo vám zhovárať sa s tenisovou loptou?

„Najčastejšie som mal za partnera kus lepiacej pásky. (smiech). Pokojne mi ju niekam nalepte, zahrám čokoľvek, som natrénovaný. Neprekážalo mi to, mám rád prekážky a navyše som si zvykol. Najčastejšie som hral s Alicou, ktorá neustále mení veľkosť, čo je niečo, čo jej predstaviteľka Mia Wasikowska neovláda. Teda, pokiaľ viem ja. Preto som namiesto nej komunikoval s lepenkou rôznych dĺžok.“

Bol by Lewis Carroll na výsledok vašej práce hrdý?

„Pevne verím, že by bol minimálne nadšený. Robili sme ten film s rešpektom k predlohe, a hoci sme s ňou zaobchádzali veľmi voľne, jej ducha sme sa snažili zachovať. Takže áno, bol by hrdý.“

A čo hovoríte na herecký objav Tima Burtona, predstaviteľku Alice?

„Mia Wasikowska je neuveriteľná! Pôsobí ako nádherné stvorenie z inej planéty. Je krehká, pôvabná, skvelá, sladká, originálna... Dokonalá Alica.“

Kto je podľa vás najväčší blázon na svete?

„Tim Burton. Tým nemyslím nič negatívne, naopak. Jeho bláznovstvo obdivujem! Pravidelne sa vrhá do vecí, ktoré na začiatku všetci považujú za nezmysel, a zatiaľ mu to vždy vyšlo. Je blázon do svojej práce a to je vždy trochu šialené.“

Ako si vysvetľujete, že si dnešní tínedžeri lepia na stenu plagáty s vami, a nie trebárs s hviezdou Súmraku Robertom Pattinsonom?

„Grafici, ktorí tie plagáty vyrábajú, asi vedia veľmi dobre retušovať (smiech). Neviem na to odpovedať. Rozhodne sa nesnažím nakrúcať filmy pre tínedžerov. Alebo takého Libertina považujete za látku pre žiakov?“

Samozrejme, že nie.

„Nikdy som nesledoval, či som idol, dokonca ani keď som hral v komerčných hitoch. Vždy, keď vstupujete do nového projektu, veríte, že sa vám podarí vytvoriť niečo, čo zasiahne divákov naprieč generáciami - od detí po dôchodcov. V podstate by som chcel byť niečo ako disneyovská postavička, tie majú radi všetci.“