Nudisti okupujú New York

Antony Gormley použil na prvú americkú výstavu overený marketing.

12. mar 2010 o 0:00 Ján Gregor

Keď pred troma rokmi rozmiestnil po strechách budov v centre Londýna sochy v životnej veľkosti, políciu zavalili stovky telefonátov, že sa niekto pokúša o samovraždu. Tento týždeň sa sochy „samovrahov“ dostali do New Yorku.

BRATISLAVA. Sochár Antony Gormley zvyčajne zobrazuje ľudské telo, najčastejšie to vlastné. Aj sochy vystavené v New Yorku sú odliatkom jeho nahého tela, a tak ich autor môže svoj penis považovať za najznámejší vo svete. Teda aspoň v tom umeleckom.

Sochy utopené v prílive

Britský umelec prišiel s nápadom spraviť zliatinové odliatky svojho tela už pred niekoľkými rokmi. Stovka sôch bola v rámci projektu Iné miesta najprv vystavená v Nemecku, potom vo Švédsku a po Anglicku sa mali dostať do Ameriky. Na svojej predposlednej zastávke sa zasekli, pretože si ich obyvatelia Liverpoolu obľúbili natoľko, až usporiadali verejnú zbierku, vďaka ktorej si ich mohli nechať. Stálo ich to dva milióny libier. Sochy sú umiestnené na pláži, pričom ich pri prílive obmýva more. „Je skvelé, že si moja putujúca skupina mužov bez domova našla miesto, kde sa môže natrvalo usadiť," komentoval Gormley pre Guardian.

Sochy sú rozmiestnené v dĺžke troch kilometrov a v diaľke plávajú nákladné lode. Mužov stojacich na pláži si každý vykladal po svojom, niektorí v nich videli nádej, iní zasa smrť či dokonca si ich mýlili s topiacimi sa ľuďmi. Oficiálne vysvetlenie však hovorí o pocitoch, ktoré všetci zažívame pri emigrácii: smútku z odchodov, ale aj nádeji, ktorú spájame s novými miestami, kam odchádzame.

Nahý chlap pred žehličkou

Gormley vytvoril tri desiatky postáv zo železa alebo sklolaminátu aj v Londýne, kde sochy rozmiestnené na strechách slúžili ako pútač k jeho vtedajšej výstave. Každá z nich sa pozerala smerom k Hayward Gallery, kde sa výstava konala. Tieto sochy teraz rozmiestnil na známych miestach New Yorku, napríklad pred známy mrakodrap v tvare žehličky či neďaleko Empire State building. Rovnako ako v Londýne ich sprevádza výstava, Gormleyho prvá na americkej pôde, ktorá potrvá od konca marca až do augusta.

Jeho najznámejším dielom je Anjel severu, obrovská socha anjela strážneho umiestnená vedľa hlavnej cesty v severnom Anglicku. Niektoré jeho návrhy však neprešli, popri Tehlovom mužovi, tridsaťmetrovej soche, ktorá mala stáť na stanici v Leeds, to bola aj o niečo menšia socha Ejakulujúci muž. Mala stáť na nábreží v Seattli a každých päť minút mala desať sekúnd z jej penisu striekať voda. Namiesto sochy nám zostalo iba anekdotické zdôvodnenie britského umelca s nemecko-írskymi koreňmi: „Mal to byť ironický komentár fontán, pretože každý vie, že fontány sú mužské fantázie permanentnej ejakulácie."