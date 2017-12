Prídu spievajúci herci aj sir Elton

Na Slovensko sa chystajú Kevin Costner, Juliette Lewis aj Elton John.

12. mar 2010 o 0:00 (her)

BRATISLAVA. Moderné country, melodické popové popevky alebo živočíšny rock. Tieto koncertné možnosti v podaní slávnych mien ponúkajú naši promotéri v najbližších mesiacoch.

Začalo sa to správou, že na Slovensko príde Kevin Costner. Pre väčšinu ľudí je hercom, ktorý najlepšie úlohy dostával začiatkom 90. rokov (Tanec s vlkmi, JFK). Málokto vie, že tento päťdesiatnik má okrem futbalu a baseballu aj slabosť pre hudbu, presnejšie pre countryrockové pesničky. So svojou skupinou Modern West zavíta 25. marca do Bratislavy. So sebou privezie bluegrassovú speváčku Saru Beckovú a diváci na pódiu Parku kultúry a oddychu uvidia aj finalistov federálnej Superstar Martina Chodúra, Mira Šmajdu a Jána Bendiga.

Spievajúci herci, to znie trochu podozrivo. Okrem nenaplnených ambícií (naposledy Scarlett Johanssonová) však existujú aj pozitívne prípady. Takým je určite aj Juliette Lewis.

Filmoví kritici a diváci ju prvýkrát zaregistrovali ako nevinnú tínedžerku v Scorseseho Myse hrôzy, kde zažiarila popri Robertovi de Nirovi, no že z nej nebude žiadna sladká hollywoodska princezná, dokázala filmom Takí normálni zabijaci.

Divoký rockerský život začala viesť v súkromí dávno predtým, než sa stala skutočnou rockerkou. Najskôr mala skupinu The Licks, potom New Romantiques a vlani urobila silnú nahrávku Terra Incognita, ale stále sú to variácie na to isté – živelný ženský hlas spieva poriadne odpichnuté rockové pesničky. Najlepšie to funguje naživo, o čom chcú divákov presvedčiť aj organizátori Pohody v Trenčíne.

Krátkou pred týmto festivalom 22. júna sa na Slovensko vráti Elton John. Jeden z najúspešnejších popových muzikantov pred piatimi rokmi spieval v hlavnom meste zadarmo (teda honorár, samozrejme, dostal, ale keďže šlo o imidžovú kampaň mobilného operátora, vstupné sa nevyberalo). Teraz sa v rámci svojho európskeho turné s deväťčlennou sprievodnou kapelou chystá do Košíc a nie je vylúčené, že pribudne aj Bratislava.

Najlacnejšie lístky na sira Eltona sa budú predávať od 30 eur, Costner vás vyjde minimálne 25, Juliette Lewis za 49 eur. V poslednom prípade ide o permanentku na festival, kde uvidíte niekoľko desiatok ďalších mien. Jej cena je však akciová – od pondelka sa zvýši o desať eur.