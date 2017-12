Títo Marťania hrajú všetkým

Vyšlo nezvyčajné cédečko, na ktorom spieva dvanásť známych hudobníkov.

13. mar 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Hoci názov tohto projektu je Orchester z Marsu, polovicu jeho nového albumu tvoria pesničky. A tie spieva niekoľko známych mien od Jána Kurica cez Katarínu Koščovú a Luciu Lužinskú až po Mariána Labudu.

Už ten obal je nezvyčajný. Na spôsob beatlesovského Seržanta Peppera sú na ňom známe tváre, ktoré by sa inde asi nestretli: prvá víťazka SuperStar, džezmenka, pankáč, muzikálová herečka, hviezda z Repete, a keď si k tomu ešte pridáte tvár slávneho herca, je jasné, že môže ísť buď o paródiu, alebo o poctu. Debutová nahrávka formácie Orchester z Marsu je ten druhý prípad.

Pozemské starosti

Ak vám ten názov niečo pripomína, nie je to náhoda. Ide o najnovší klon skupiny vedenej Michalom Štofejom alias Štofom, ktorá na scéne funguje už od roku 1996. Hudba z Marsu sa volal aj starý český film, v ktorom partia zamestnancov nábytkovej fabriky z malého mesta založí amatérsky orchester a prepracuje sa s ním až k úspechu v Prahe. Aj mladí Trnavčania sa už prepracovali na rôzne pódiá - dvakrát hrali napríklad na Pohode, dvakrát skúšali šťastie aj v televíznej Eurovízii.

A práve to je ich problém, pre komerčnú scénu sú „alternatívni", v alternatívnom tábore ich zase mnohí odmietajú. Táto hudba však na Marse sídliť nechce, hrá inteligentné popové pesničky, ktoré by uniesli rotáciu v každom druhom rádiu. K tomu zatiaľ neprišlo, ale teraz sa to môže zmeniť.

Nezvyčajný je nielen obal, ale najmä hudba. Kapelník Štofo napísal hudbu aj texty a do štúdia pozval jedenásť hviezdnych hostí z rôznych generácií i žánrov. Na úvod albumu znie eurovízna Final Song, ktorá by zapadla do Kusturicových filmov (keby Ján Kuric nespieval po slovensky, ale po srbsky), druhou známou melódiou je Comeback Song. Najskôr spoznáte gitarový rif, neskôr refrén, no Tublatanka by so žalobou za ukradnutie svojho hitu Ja sa vrátim neuspela nielen preto, že za mikrofón sa postavil Lasky z Pary. Štofo veľmi voľne k originálu dorobil vlastné slohy a zvuk posunul od gitarového rocku k elektronike.

Kataríne Koščovej zase napísal svižné country, Koňýka nechal spievať „cajdák" o žúrovaní a prestriedal jeho hlas s detským refrénom v angličtine, Dorotu Nvotovú dal dokopy s Ďuďom z Hexu, príde aj na Janu Tóthovú z kultovej undergroundovej formácie Tornádo Lue.

Ako spojiť nespojiteľné

Väčšina hostí sa predstavuje v úplne inej polohe, než v akej ich poznajú fanúšikovia. Escape Song Lucie Lužinskej by napríklad zvukovo skôr zapadol do retrofilmu z 80. rokov než do džezového klubu, Marcele Laiferovej v tangu na spôsob Gejzu Dusíka zase robia sprievod elektronické bicie.

Počet žánrov ešte zvýši Matúš Borovský alias Emah, ktorý svojím kvázi dubstepovým remixom predelí album od pesničiek k inštrumentálkam. Tie prinesú to isté, len bez spevu. Hlas nahradia sólové nástroje - akordeón, fagot, lesný roh, bendžo. Práve hosťujúcimi hudobníkmi a zvukovou pestrosťou sa Orchester z Marsu najviac líši od Hudby z Marsu.

Je to cédečko na príjemné počúvanie, aj do tanca. A možno toho bude ešte viac - kapelník má na zozname spevákov, ktorým chce zložiť pesničky, ešte niekoľko ďalších mien.