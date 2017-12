Čo je dobré pre karikatúru, môže byť smutné pre nás

Nadácia otvorenej spoločnosti sprístupnila včera výstavu kresieb karikaturistu Martina Šútovca. Je súčasťou podujatia Dosť bolo ticha a potrvá do 30.apríla.

15. mar 2010 o 0:00 Ada Jung

Nadácia otvorenej spoločnosti sprístupnila včera výstavu kresieb karikaturistu Martina Šútovca. Je súčasťou podujatia Dosť bolo ticha a potrvá do 30. apríla.

BRATISLAVA. Keď sa dívate na dobrú politickú karikatúru, a taká určite karikatúra Martina Šútovca je, uvedomíte si, že je ako prst na spúšti samovražedného revolvera, nabitého nafúkanosťou a samoľúbou malosťou.

Dobrý karikaturista len tak, bez slov, ich na nás vychrlí desiatky. Len tak, ťahom ceruzky, rúca falošnú dôstojnosť alebo do mramoru vytesaný pomník hlúposti. Len tak si kreslí a zatvára ambasády, otriasa výbušným moslimským svetom, stabilnou svätou stolicou, zákonne-nezákonnými súdmi aj slabými mocnými.

Triafa po hlavičke nás všetkých. Aj seba, lebo nerobí rozdiel medzi vinným a nevinným. Musí provokovať všetkých. Chcete vedieť, kde je vaša achilovka predsudkov, kam siaha vaša netolerancia, čo vás spája s teroristom, rasistom, nacionalistom? Že nič?

Pre istotu si to overte na výstave Na Slovensku po slovensky v bratislavskej Open Gallery. Shooty tam včera spustil asanáciu (našich) falošných fasád. Síce asi neriskuje, že by mohol tak po rusky záhadne zmiznúť, ale napriek tomu riskuje dosť. Napríklad, že sa nebudeme smiať - lebo neporozumieme. Že ho obviníme - z rovnakého dôvodu. To vlastne robí dennodenne už roky na stránkach SME. Výstavou v Open Gallery však riskuje, že máme krátku pamäť. Dobrá karikatúra je vlastne mimoriadne dobrá publicistika. Okrem umeleckých schopností a zručností predpokladá prenikavé myslenie, postreh a rýchlu, vtipnú reakciu na aktuálny podnet. Okamžitým úderom vlastne strčí do vrecka každú siahodlhú analýzu. Ale má jednu nevýhodu - plynúci čas. Ten môže otupiť jej ostrie rovnako, ako nás.

Môže sa však stať aj opak, že ani stará karikatúra nestratí platnosť. To je dobré pre ňu, ale smutné pre nás. Aj po rokoch sa zasmejeme, že Shooty plnokrvnej Slovenke prostredníctvom plnokrvného Slováka vešia na mohutnú hruď - s tromi kopcami namiesto dvoch - adekvátne mohutný dvojkríž na reťazi. Lenže teraz nám k tomu navyše mohutne znie slovenská hymna.