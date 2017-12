Súťaž o filmové ceny je už konkrétnejšia

Najviac príležitostí získať národnú filmovú cenu Slnko v sieti majú filmy Nedodržaný sľub a Pokoj v duši.

16. mar 2010 o 0:00 (kk)

BRATISLAVA. Slovenská filmová a televízna akadémia svojím hlasovaním rozhodla o tom, ktoré filmy budú súťažiť o národnú cenu Slnko v sieti. V čase hlasovania (vo februári) mala 115 členov, hlasovací lístok z nich vyplnilo 69 percent.

Keďže sa u nás filmová výroba stále iba rozbieha, národné ceny vyhlasuje akadémia raz za dva roky. Tento rok sa o nominácie na Slnko v sieti mohli uchádzať filmy, ktoré mali distribučnú premiéru v rokoch 2008 a 2009.

Víťazi budú známi 27. apríla.

Najviac nominácií – dokopy deväť – získali dva filmy: Nedodržaný sľub režiséra Jiřího Chlumského a Pokoj v duši Vlada Balka. Oba budú súťažiť aj v hlavnej kategórii, najlepší hraný film. Trojicu dopĺňa debut Miry Fornayovej Líštičky.

Sú to všetko filmy, s ktorými sme sa predviedli aj v zahraničí. Pokoj v duši vybrali do súťaže v Karlových Varoch, Líštičky mali premiéru na festivale v Benátkach a Nedodržaný sľub sme prihlásili do súťaže o Oscara.

Zaujímavosťou tohto roka je, že Slnko v sieti za réžiu môžu dostať len režiséri dokumentárnych filmov: Marko Škop za Osadné, Jaro Vojtek za Hranicu a Juraj Lehotský za Slepé lásky. Spolu s nimi je v kategórii najlepší dokument nominovaný ešte film Petra Kerekesa Ako sa varia dejiny.

S týmito dokumentmi sme sa blysli, Osadné zvíťazilo v Karlových Varoch a Hranica na festivale v Jihlave. Slepé lásky boli v Cannes, kde sa medzi skupinou perspektívnych producentov predstavil aj Peter Kerekes.