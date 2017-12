Čo počúvame

Chiki Liki Tu–A a 100 múch

17. mar 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Akcia s názvom Ďumbierfest má v Brezne slušnú tradíciu a ako sa dalo presvedčiť cez víkend, aj návštevnosť. Súčasťou tohtoročného programu bol aj dvojkoncert spriaznených alternatívnych skupín .

Prešovčania už sú na scéne od polovice 90. rokov, kým ich bystrickí kolegovia fungujú kratšie, no už majú za sebou dva albumy. 100 múch je dnes päťčlenná zostava, ktorú spoznáte podľa nadžánrových pesničiek a bizarných kostýmov. Speváčka a saxofonistka Maca sa stala suverénnou frontwomankou aj vďaka „drezúre“ v Radošinskom naivnom divadle, kapelník Juro Haško má svojské nápady a zohranosť kapely je čoraz lepšia. V Brezne hrali iba staršie veci, ale ako hovoria bratia Česi, už majú „zaděláno“ na nové cédečko. To by konečne mohli urobiť aj Chiki Liki Tu–A. Ich ostatný album má už päť rokov a hoci hity ako Kristína, Monte Carlo či Lála stále naživo fungujú, už by to chcelo niečo nové. Potenciál na to stále majú. Dvojzmyselne vyznela ich kultová „ďakovačka“ organizácii SOZA, s ktorou má klub Bombura veľké problémy. Bola by škoda, keby z malej koncertnej mapy slovenských klubov zmizla táto značka.