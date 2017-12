V sieni slávy rokenrolu už je aj Abba

Do prestížneho zoznamu slávnych hudobníkov pribudli ďalšie nové mená.

17. mar 2010 o 0:00 Oliver Rehák, her

BRATISLAVA, NEW YORK. Do rokenrolovej Siene slávy v pondelok večer pribudlo niekoľko známych mien, no asi najviac sa bude diskutovať o skupine Abba. Švédska štvorica síce v začiatkoch svojej kariéry prišla aj s odpichnutou rockovou pesničkou Waterloo, ale to bola v jej repertoári skôr výnimka. Väčšina jej tvorby sú popové pesničky. Ak však pripustíme, že pop je vlastne priamym pokračovateľom rokenrolu, je všetko v poriadku.



Na galavečere v hoteli Waldorf Astoria zaznela hitovka The Winner Takes It All. Na klavíri ju hral Benny Andersson, za mikrofónom však stála country speváčka Faith Hillová. Z pôvodnej zostavy najznámejšej švédskej skupiny prišla do New Yorku už iba Anni-Frid Lyngstadová, no sedela iba v hľadisku. Andersson v ďakovacej reči zdôraznil, že hovorí za všetkých členov a že sú ocenením „hlboko poctení".



Druhým novým menom v Sieni slávy sa stala britská artrocková skupina Genesis. Tá tiež nevyšla na pódium kompletná, lenže spevák Peter Gabriel práve začína svoje sólové turné k vydarenému novému albumu Scratch My Back, na ktorom ho sprevádza klasický orchester.



V roku 2006 vyrobila okolo svojho vymenovania škandál britská punková legenda Sex Pistols. Namiesto seba poslala naštvaný otvorený list, v ktorom obvinila organizátorov, že sú tiež len súčasťou špinavého hudobného priemyslu. Tento rok do Siene slávy úplne hladko vplávala skupina The Stooges. Americkí punkrockeri na čele so spevákom Iggym Popom fungovali iba v rokoch 1967 - 1974, no za ten čas stihli veľmi výrazne ovplyvniť hudobnú scénu. Dlho to vyzeralo, že ide o uzavretú kapitolu, no v roku 2003 sa kapela dala dokopy a začala znovu koncertovať. V rámci turné sa chystá aj do Európy, vidieť sa bude dať napríklad v júni na festivale Colors of Ostrava.



Poslednými novými menami v Sieni slávy je britská skupina The Hollies, ktorá začínala paralelne s Beatles a vôbec si nepočínala zle (pamätníkom určite hneď naskočia jej hity Stop! Stop! Stop! alebo Bus Stop), a okrem nej ešte reggae spevák Jimmy Cliff.



Podmienkou na vstup do Siene slávy je švrťstoročie, ktoré musí uplynúť od vydania prvej nahrávky muzikanta či skupiny. Tento rok sa noví členovia prijímali už po 26­krát.