Uvidíme britskú scénu: Stranglers aj The XX

Čerstvými prírastkami v programe Pohoda potvrdzuje, že je festivalom pre viac generácií publika.

18. mar 2010 o 0:00 Oliver Rehák

The XX - dreampopová skupina sa chystá aj do Trenčína.

BRATISLAVA. „Robia všetko inteligentnejšie a presvedčivejšie než ostatní," písala hudobná kritika v 80. rokoch o The Stranglers. Či to stále platí, budeme sa môcť presvedčiť aj my - na Pohode. Tam sa chystá aj iná zaujímavá britská skupina s názvom The XX, ktorú zase pozná najmä mladšia generácia.



Stranglers rýchlo prerástli punkovú scénu - vedeli hrať a chceli robiť počúvateľné pesničky. Ich debut Rattus Norvegicus (1977) bol prvou platňou takzvanej britskej novej vlny, ktorá uspela v britskej Top 10.

Rýchly rytmus, priamočiara gitara, dunivá basa drví gitarové riffy, do toho preludujúce klávesy - to bol zvuk ôsmej dekády v Británii. Ozveny novej vlny nájdete aj u The Police, Pražského výběru či Ventilu RG alebo Chóru vážskych muzikantov.



Keď líder Stranglers Hugh Cornwell v roku 1990 usúdil, že potenciál Stranglers sa vyčerpal, odišiel. Ostatní členovia to videli inak, pribrali Baza Warnea (Toy Dolls) a bez pauzy fungujú dodnes. Vo februári nahrali singel s výstižným názvom Retro Rockets a že nejde o minulosť, dokazuje aj tohtoročná pozvánka od najväčšieho open-air festivalu Glastonbury.

Internet dokáže rýchlo vyrobiť hviezdu, no ten čierny album s bielym písmenom X sa nestal jednou z najvydarenejších nahrávok minulého roka náhodou. The XX majú niečo, čo je dnes vzácne - schopnosť zaujať a zapamätať si ju už po prvom počutí. Zvuk elektrickej gitary bez krabičiek a spôsob hry môžu pamätníkom pripomenúť Shadows. Keď však spustí basa a vynorí sa ženský hlas, ku ktorému sa pridá podobne nevtieravý mužský spev, už ste úplne v inom svete. Nemajú bubeníka, podklady obstaráva sampler, z ktorého pradú rôzne (prí)jemné zvuky. Typický dreampop, ležérny, so zasnenými atmosférami a rozoberajúci vzťahy z pohľadu dvadsiatnikov.

Pohoda ich zachytila v najlepšom čase - je pravdepodobné, že pôjdu ešte viac hore (veľa napovie druhý album). Keby niekto chcel spochybňovať, že ide o kapelu, ktorá si zaslúži veľké písmená na plagátoch, môže si pripomenúť melódiu z reklamy istého mobilného operátora počas prenosov z olympiády vo Vancouvri. A že tvorca Simpsonovcov Matt Groening ako kurátor kultového festivalu All Tomorrow's Parties zavolal aj The XX, tiež nebude náhoda.