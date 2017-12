Zomrel manažér Zappu

Herb Cohen bol jednou z vplyvných postáv na hudobnej scéne v 60. a 70. rokoch minulého storočia.

19. mar 2010 o 0:00 Oliver Rehák, (her)

BRATISLAVA, LOS ANGELES. Známy hudobný manažér Herb Cohen zomrel v utorok vo veku 77 rokov z dosiaľ neznámych príčin. Uviedol to týždenník Variety.

Bol menovcom jedného z najslávnejších svetových politických vyjednávačov, no venoval sa iba hudbe. Jeho najznámejším klientom bol Frank Zappa, s ktorým dokonca spolu založil vydavateľstvo. Zappa ho v roku 1976 vyhodil, keď zistil, že z jeho hudby berie skoro rovnaké peniaze ako on, no Cohenovi už nik nevezme, že sa výrazne zaslúžil o úspech prvých nahrávok jeho skupiny Mothers of Invention. K debutovému albumu veľmi pomohol aj pesničkárovi Tomovi Waitsovi, v zozname jeho klientov figurovali aj mená ako Alice Cooper, Tim Buckley či komik Lenny Bruce. Dlhé roky spolupracoval aj so slávnym festivalom Jazz Montreaux a bol producentom americkej časti megakoncertu v prospech oslobodenia aktivistu Nelsona Mandelu.