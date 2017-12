Zomrel Pavol Polanský. Celý život rozdával peknú hudbu

Pre väčšinu ľudí bol synonymom a neúnavným šíriteľom peknej hudby.

19. mar 2010 o 7:49 Oliver Rehák

Mal veľmi príjemný hlas a patent na peknú džezovú hudbu. Už sa to, žiaľ, dá napísať len v minulom čase. Pavol Polanský zomrel v stredu 17. marca o veku 84 rokov po ťažkej chorobe vo Viedni.

V časoch najväčšej slávy rádia Twist bol jedným z jeho najosobitejších redaktorov. Nerozprával veľa, ale presne vedel, o čom rozpráva a jeho hlas bol pre hudbu, ktorú vyberal úplne ideálny. Sám bol vyštudovaným hudobníkom a svojimi aktivitami desaťročia neúnavne formoval slovenský džez, ale po emigrácii v roku 1968 aj rakúsku džezovú scénu.

Narodil sa v roku 1925 v Moravskej Ostrave ako Pavol Feldman. Kvôli obavám z perzekúcií počas druhej svetovej vojny si jeho rodina zmenila meno, presťahovala sa a tak sa dvadsiatnik Pavol Polanský krátko po vojne ocitol na bratislavskom konzervatóriu. Absolvoval hru na trúbku, no jeho nástrojom sa stali bicie. Ešte na škole založil Tanečný orchester vysokoškolákov (1947), v Československom rozhlase sa najskôr stal hudobným redaktorom a neskôr tam založil a dirigoval sláčikový orchester.

Do rozhlasového vysielania ako jeden z prvých dostal džez, koncom 50. rokov ho sám začal aj aktívne hrávať v rôznych formáciách. Pamätníci ho mohli zažiť so slávnym pianistom Jurajom Berczellerom v Tatra revue, v skupine Braňa Hronca či s Ladislavom Gerhardtom. Sľubne sa rozvíjajúcu kariéru prerušili vojská Varšavskej zmluvy - Pavol Polanský sa rozhodol emigrovať do Viedne, ku ktorej mal odjakživa blízko. Kedysi v Bratislave ladil rakúsky rozhlas a hltal džezových klasikov, od roku 1968 v ňom začal ich hudbu sám púšťať.

Robil to neuveriteľných 21 rokov nepretržite, na Ö3 mal vlastnú reláciu Musik zum Träumen. Jej slovenskú verziu začal robiť po Novembri 1989 pod názvom Pekná hudba v rádiu Twist. Mnohí ľudia nikdy nezabudnú, ako im vždy uprostred týždňa spríjemňoval večery a dvíhal náladu v ére mečiarizmu. Na Slovensko sa vracal aj kvôli džezovému festivalu v Žiline, kde mu ponúkli miesto v porote súťaže mladých talentov. Hoci jeho príjemný hlas už nikdy nebudeme počuť, jeho odkaz žije aj vďaka synovi Petrovi. Ten dlhé roky pracuje vo viedenskom Konzerthaus, kde organizuje koncerty najväčších džezových hviezd a s krajinou svojho otca udržuje veľmi dobré kontakty.