Čestní upíri hľadajú režiséra

Posledný diel kinohitu Súmrak môže nakrúť Gus Van Sant i Sofia Coppolová.

22. mar 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

Producentom zrejme záleží na tom, aby si Súmrak udržal úroveň. Štvrtý diel vampírskej ságy ponúka hviezdnym režisérom.

Keby Gus Van Sant chcel, mohol by nakrútiť ešte jeden film o školopovinných tínedžeroch. Už poznáme jeho drámu Elephant aj nedávny Paranoid Park, no a jeho schopnosť rozumieť dospievajúcim, citovo i morálne zmietaným bytostiam by teraz chceli využiť aj producenti štvrtého dielu Súmraku. Americký režisér nad tým uvažuje, v posledných agentúrnych správach sa píše, že ponuka sa mu páči.

Upírsky film naopak

Ak by ju prijal, nakrúcal by film o Edwardovi Cullenovi, stredoškolákovi z malého mesta Forks, ktorý o sebe tvrdí, že je najnebezpečnejší predátor. O mladíkovi, ktorý je mimoriadne rýchly, silný a ktorý sa od svojich spolužiakov odlišuje tým, že sedemnásťročný je už vyše deväťdesiat rokov. Inými slovami, Gus Van Sant by nakrútil film o upíroch.



Milióny divákov a čitateľov knižnej predlohy Stephenie Meyerovej však už vedia, že toto nie je typický vampírsky príbeh. V kinematografii sa upíri zvykli zobrazovať ako sexuálne stroje a ak sa do ich blízkosti dostala pekná žena, skončil ako úbohá obeť, bez sily odolať.

V Súmraku je to naopak. Edward Cullen túži svoje citové túžby a deštrukčné sily ovládať, ctí rytierske cnosti a cíti zodpovednosť za druhých, najmä za svoju lásku, smrteľníčku Bellu. To skôr ona je vo svojom zaľúbení, cíti nebezpečenstvo, ale nebojí sa ho.

Televízia Arte nedávno vysiela program s názvom Horúčka Súmraku – nad zvláštnosťou tohto romantického príbehu sa v ňom vážne zamýšľali aj psychológovia a sociológovia.

Jedna protikandidátka



Prvý diel Súmraku režírovala Catherine Hardwicková a myslela si, že robí na malom filme. Lenže, prišiel mohutný úspech v kine. Na druhý diel Súmrak: Nov bolo oveľa viac peňazí a oveľa menej času.

Hardwicková také podmienky neprijala, prijal ich Chris Weisz. Nakrútil o čosi akčnejší diel, zrejme preto, aby sa naň prišlo pozrieť viac mladých mužov než doteraz.

Psychológovia si myslia, že Edward Cullen je pre nich nedostižným príkladom, to ich demoralizuje, a preto sa do čítania ani pozerania Súmraku nehrnuli. O treťom dieli Súmrak: Zatmenie ešte veľa nevieme, do kín príde až na konci júna.

Gus Van Sant nie je zlý tip, ak si producenti želajú udržať vysokú návštevnosť a pritom vrátiť sérii nehu z jej prvej časti. Je citlivým režisérom, film Dobrý Will Hunting je príkladným dôkazom, že vie pekne spraviť aj komerčný hit. Ale – má ešte jednu protikandiátku.

Je ňou Sofia Coppolová. V roku 2004 dostala Oscara za scenár k filmu Stratené v preklade a filmom Marie Antoinette ukázala, že aj historický príbeh dokáže ozvláštniť popkultúrou.

Na hranici smrteľnosti

Ak sa však hovorí o Súmraku, teda o príbehu o nenaplniteľnej láske a túžbe po nesmrteľnosti, je prirodzené spomenúť i jej celovečerný debut Smrť panien. To bol znepokojujúci film o piatich sestrách, ktoré zo záhadných príčin nemohli vychádzať z domu.

Tajomnú a temnú náladu by Sofia Coppolová našla aj vo štvrtom, poslednom dieli Súmraku. Volá sa Úsvit. Bella je v ňom v permantnom nebezpečenstve – a pritom sa dostáva na hranicu smrteľnosti.

Štúdio Summit uvažuje, že ho rozdelí na dve časti, hoci knižnej predlohe prospieva škrtanie. Či to bude Gus Van Sant, alebo jeho mladšia kolegyňa Coppolová, pomaly by mali začať nakrúcať, lebo do kín by mal Úsvit prísť na budúci rok.