Sú sivovlasí a stále dojímajú

V SND sa vrátili k osvedčenej hre Zlatí chlapci osvedčeného autora Simona.

23. mar 2010 o 0:00 Zuzana Uličianska

Starnúci človek je sám osebe námetom na komédiu. A čo potom starnúci herec?

Bývalá komediálna hviezda Willie Clark žije sám v newyorskom byte, jeho jediným spojením so šoubiznisom je už len časopis, ktorý mu každú stredu donáša synovec spolu s jedlom a cigarami. Čaká na ponuku, hoci len z reklamy, pričom si už nevie ani zapamätať meno firmy, ktorú by mal prezentovať.

Ponorková choroba

Synovec Ben je Willieho manažérom, nedarí sa mu však strýka predávať tak, ako by si to on predstavoval. Odrazu však prichádza so skvelou ponukou. Willieho herectvo by malo byť zaznamenané v dokumente o histórii komiky. Musí však v ňom, prirodzene, vystúpiť aj s dlhoročným partnerom, s ktorým sa pred jedenástimi rokmi v zlom rozišli. Podarí sa tvrdohlavým a márnivým starcom prekonať vzájomné animozity? Osvedčená hra osvedčeného Neila Simona je o špecifickej forme ponorkovej choroby, ktorá vzniká nielen v manželstve, ale aj v podobných intenzívnych pracovných partnerstvách.

Marián Labuda je v úlohe Willieho viac tragický a dominantný než komický. Svojimi vrtochmi všetkých hnevá, zároveň však vzbudzuje obrovský súcit a úctu. Jeho partner Al Lewis v podaní Emila Horvátha je na tom navonok lepšie. Za dôstojným správaním sa však tiež skrývajú slabosť a neistota.

U nás sa v súvislosti s týmto titulom hovorí hlavne o pamätnej produkcii z roku 1974. Tandem Ladislav Chudík a Martin Gregor dosiahol neuveriteľných 205 repríz. Úspešná bola aj martinská inscenácia z roku 1977.

Bez lacných póz a klišé

Odvtedy sa, samozrejme, nálada spoločnosti dosť zmenila. Trendy sú mladí a úspešní, nie tí za vrcholom kariéry. Nezaručujem teda tínedžerom, že sa na tomto predstavení nebudú nudiť, mnohé situácie však môžu byť blízke aspoň tým, čo už okúsili tragikomické aspekty starnutia. Nakoniec, koprodukčná inscenácia v brnianskom Národnom divadle, pod ktorú sa podpísal ten istý tím, získala cenu diváka za rok 2009.

Bratislavská produkcia neohúri tempom, trikmi, nápadmi, ale v tom najvážnejšom nesklame. Nik z protagonistov neskĺzol do lacných póz či klišé. Známe číslo komikov síce nevyšlo do popukania, hoci formálne patrí k dynamickejším pasážam. Je to daň za to, že tento typ humoru starne najrýchlejšie.

Branislav Bystriansky (Ben) bol dôveryhodným partnerom, skvelú miniatúru vytvorila Alexandra Palatinusová v postave jemne drsnej ošetrovateľky a Dominika Kavaschová ako sexi sestrička zaujala tým, čím mala.

Scéna Petra Čaneckého posunula celé dianie dopredu k portálu, čím sa čiastočne podarilo eliminovať základný problém inscenovania komornej hry na veľkom javisku. Teplá farebnosť dodala inak realistickej scéne výtvarnosť. Hudba Petra Mankoveckého vhodne spolupracovala s ostatnými zložkami.

Možno to celé nebolo jediným žiarivým výstupom The Sunshine Boys v ich plnej sláve. Ale títo smutní sivovlasí chlapci dokážu zas dojímať.