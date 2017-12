Björk a Gondry opäť spolu

Známa islandská hudobníčka a nemenej známy francúzsky režisér plánujú unikátny projekt - 3D sci-fi muzikál.

LONDÝN. Má to trvať štyridsať minút a bude to trojrozmerné spojenie hudby s filmom a vedou. Tak popísal denníku The Guardian svoju novú spoločnú prácu so speváčkou Björk francúzsky režisér Michel Gondry. Ich unikátny projekt 3D sci-fi muzikálu by sa mal premietať aj v múzeách.



Dvojica originálnych tvorcov-rovesníkov sa nestretáva po prvýkrát. Dalo by sa povedať, že svoje sólové kariéry naštartovali práve spoločnou prácou. Začalo sa to hitovkou Human Behaviour z debutového albumu Björk v roku 1993. Gondry ho vybavil videoklipom, v ktorom speváčku v lese prenasleduje medveď a ona odletí na mesiac, kde zapichne červenú vlajočku s nám dôverne známym nápisom CCCP.

Jedinou smolou tohto nápaditého videa bolo, že na cenách Grammy našlo veľmi silného konkurenta v skladbe Steam Petra Gabriela a tak skončilo nakoniec iba s nomináciou.



Odbrzdenou fantáziou hýri aj ďalších šesť videoklipov, ktoré Gondry vymyslel pre Björk: Army of Me, Isobel, Hyper-Ballad, Bachelorette, Jóga či Declare Independence z jej zatiaľ najnovšieho albumu Volta (2007), pre ktorý nechal skonštruovať úchvatný humanoidný stroj. Isté je, že od ich nového projektu sa dá čakať úplne čokoľvek. Najmä ďalší totálny úlet.