Antikrist: terapia len pre režiséra

Dánsky filmár spravil zo smútiaceho páru dvojicu, ktorá radšej nemala zostávať sama. Jej príbeh je od štvrtka v našich kinách.

23. mar 2010 o 0:00 Ján Gregor

Lars von Trier nenakrútil svoj najlepší, ale zatiaľ najosobnejší film. Sex a násilie v ňom sú také výrazné, až zatieňujú príčiny tohto správania.

BRATISLAVA. Režisér trpiaci depresiami Antikrista považuje za svoju terapiu. Výsledný produkt, ktorý tento týždeň prichádza do našich kín asi nikoho nevylieči, ale pravidelné vstávanie a dodržiavanie harmonogramu práce mohli Trierovi pomôcť.

Film sa začína milostnou scénou, ktorá sa strieda so spomalenými zábermi malého chlapca vstávajúceho z postieľky. Pozerá sa na padajúce vločky a nakoniec vypadne z okna. Sex a smrť sú si veľmi blízko, čo sa vo filme bude viackrát opakovať.

Bezmenný manželský pár (Willem Dafoe a Charlotte Gainsbourgová) sa vydáva zo svojej straty liečiť na miesto, kde sa začína mnoho béčkových hororov. Osamelá chata hlboko v lese sa stane dejiskom filmu, ktorý občas býva označovaný ako „torture porn", pretože mučenie je v ňom bežné a často aj dosť samoúčelné, takže spĺňa základnú požiadavku žánru.

V Satanovej záhrade

Manželia porušujú základné pravidlo psychoterapie - terapeut by mal mať čistú hlavu a nemal by byť súčasťou problémov svojej pacientky. Chatu v lese si vybrali v rámci kognitívnej terapie, pretože sa tam pred rokom pokúšala napísať prácu o mučení čarodejníc v stredoveku. Spolu s ňou tam bol aj ich malý syn. Písanie nedokončila, lebo podľahla predstave, že príroda je Satanovou záhradou a keďže je žena viac vydaná napospas prírodným silám, mala by byť potrestaná.

Viaceré náboženské odkazy sa podľa Triera do filmu dostali preto, že práve nebol v najlepšej forme. Inak by ich hneď vyškrtol. Prírodu má rád a často do nej chodí oddychovať, v snímke nakrútenej v nemeckých lesoch ju však zbavuje neutrality. Z jelenice trčí mŕtvo narodené mláďa, v papradí skrvavená líška žerie samu seba a dokonca prehovorí ľudským hlasom.

Režisér tvrdí, že vychádzal zo svojich experimentov so šamanizmom, keď sa počas tranzu dostal do paralelného sveta, kde stretol líšku dožadujúca sa filmovej roly.

Umenie pre sadistov

Zúfalstvo manželov sa často vybíja v spoločnom sexe, nie je však potešením, ale s pribúdajúcimi minútami najmä spôsobom trestu. V repertoári je mrzačenie mužských aj ženských genitálií a iné sadistické praktiky, otázkou zostáva, či ich hromadenie bolo naozaj nevyhnutné pre príbeh filmu.

Vo viacerých explicitných scénach Trier použil pornohercov, takže zatiaľ čo na plátne pôsobia drasticky, ich nakrúcanie malo nádych komédie. Herečka pri nakrúcaní scény, kde žena rukou ukája muža a všetko vrcholí vystreknutím krvi, neprestala ani pri onom bolestivom momente. „Niekto mi potom vysvetlil, že pornoherečka sa zastaví až v momente, keď jej to prikáže režisér," povedal Trier v rozhovore pre filmový portál Rotten Tomatoes.

Neprekáža mu, ak niektorí diváci budú film nenávidieť, stačí mu, keď aspoň niektorí budú mať rovnaký pohľad na vec. „Ten hollywoodsky nápad, že sa nakrúti film, ktorý zasiahne široké publikum, a vy robíte testovacie projekcie a sledujete, kedy sa ľudia smejú, sa u mňa nedá realizovať," hovorí. Film v našich kinách uvidíte od štvrtka.