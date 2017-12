Rýchlo, kým žije

Terry Gilliam už zažil zopár filmových katastrof. Optimisticky ide ďalej.

24. mar 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. „Ľudia, veď ja som nikoho nezabil,“ krúti hlavou Terry Gilliam a hľadá vysvetlenie, prečo ho v posledných rokoch sprevádza taká smola. Keby nebolo jeho vzácneho optimizmu (ktorý sa prejavuje aj tým, že nosí strakaté košele na hranici nevkusu), možno by film Imaginárium Dr. Parnassa nedokončil.

Do hlavnej úlohy obsadil Heatha Ledgera, ten mal byť najväčšou hviezdou. To, že ho budú vo fantazijných scénach za čarovným zrkadlom nahradzovať Johnny Depp, Jude Law a Colin Farrell, nebolo v jeho pôvodnom pláne. Ten nápad dostal až po nečakanej Ledgerovej smrti a bol to vlastne nápad z absolútneho zúfalstva, keď už ani nepredpokladal, že nejako pominie.

Sedem dní

Starosti nemal Terry Gilliam prvý raz, pár rokov predtým bolestivo prežíval krach filmu Muž, ktorý zabil Dona Quijota. Mala to byť variácia na jeho obľúbenú knižku od Cervantesa a aby bola hodná svojej predlohy, Gilliam ju skoro desať rokov chystal. Do úlohy staromódneho rytiera obsadil čarovne starnúceho Jeana Rocheforta, Sancha Panzu videl v Johnnym Deppovi, krásnu Dulcineu vo Vanesse Paradis. V septembri 2000 prišiel do Španielska a začal filmovať.

Vďaka tomu, že Gilliama pri práci nakrúcali, vznikol záznam o tom, ako toto dobrodružstvo dopadlo. Už na druhý deň prišla hrozivá búrka a zničila nachystané kulisy. Na piaty deň sa Rochefortove problémy s močovým mechúrom zintenzívnili tak, že už nebol schopný vysadnúť na koňa. Gilliam spravil niekoľko skúšok s Johnnym, ale stále sa mu nedarilo dovolať agentke zaneprázdnenej Vanessy. Na šiesty deň ho deprimovalo, že sa musí neustále prispôsobovať lietadlám, ktoré nad regiónom prelietali každých pätnásť minút, a nakrúcanie prerušil. Na siedmy deň sa vzdal.

Výsledný dokument s názvom Stratený v La Mancha je napínavý a so svojou zápletkou priam filmovo dokonalý. Zopár divákov dodnes neverí, že to nie je fikcia a že Terry Gilliam svoj donquijotský film naozaj chcel nakrútiť.

Upútavku by už mal

V skutočnosti sa nestalo nič, čo by odporovalo charakteru Cervantesovho hrdinu. Rojko Gilliam narazil a dočasne dosníval.

Prečo nemôže dosnívať definitívne, vysvetľoval minulý rok na festivale v Cannes, kam prišiel ukázať Imaginárium Dr. Parnassa. „Kamaráti a kolegovia mi po smrti Heatha Ledgera hovorili: Nie, že to teraz využiješ na to, aby si mohol zabaliť ďalší projekt, ty lenivec! A prepáčte, ja lenivec naozaj nie som!“

V tomto zopätí sa zároveň vrátil k projektu Dona Quijota. Španielske noviny dnes spokojne konštatujú, že už toto leto začne Terry Gilliam opäť nakrúcať. Na súdoch sa vyrovnal s majiteľmi práv, pozháňal nové peniaze, namiesto chorého Rocheforta našiel inú hviezdu, Roberta Duvalla. Len Johnnyho Deppa sa musel vzdať – je príliš zaneprázdnený a kým by sa uvoľnil, on by vraj medzitým zomrel.

A má pravdu, keď sa chce ponáhľať. V dokumente Stratený v La Mancha vidno, že už má nakrútenú upútavku pre kiná. Traja tuční obri v nej zúrivo utekajú ku kamere a oznamujú: Coming Soon! Čoskoro je tu!