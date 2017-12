V galérii si sadol kríž

Už po niekoľký raz Galéria mesta Bratislavy vystavuje mladú slovenskú maľbu.

24. mar 2010 o 0:00 Lucia Tkáčiková

Výstava manželov Moflárovcov dokazuje, že aj plošná maľba môže byť priestorovou.

BRATISLAVA. Na najvyššom poschodí Galérie mesta Bratislavy sedí plechový kríž. Pre svoju priestorovosť možno trochu prekvapujúco patrí k dielam mladej slovenskej maľby. Patrí k nim však práve tak ako vystavené olejomaľby. Aj tie totiž vystupujú do priestoru.



Priestor GMB dostáva už po niekoľký raz tvorba mladých výtvarníkov. V spolupráci s Nadáciou Mladá maľba tu totiž pravidelne vystavujú diela súčasnej mladej generácie. V tomto roku sú naplánované dve. Prvou je prehliadka Evy a Martina Moflárovcov a druhou bude výstava obrazov Ildikó Pálovej.



„Cieľom je systematicky vystavovať mladé umenie," hovorí o projekte riaditeľ galérie a kurátor výstavy Ivan Jančár. „Predvlani sme pochodili asi štyridsať ateliérov a z nich sa vybralo približne dvanásť autorov, ktorých nadácia systematicky podporuje."

Vybraných autorov predstavila výstava s názvom Nová krv. Mladá slovenská maľba.

Zdravé napätie

Hoci Eva a Martin Moflárovci sú manželia, majú spoločný ateliér, dokonca aj vysokoškolské pracovisko a obaja inklinujú ku geometrickej abstrakcii, tvorba každého z nich si dokázala zachovať osobitosť.



„Keďže spolu žijeme, určitým spôsobom tu vplyv je, nemyslím však, že v nejakých formotvorných prvkoch, skôr v istom zdravom napätí," vraví Martin Moflár, absolvent Katedry výtvarných umení a intermédií na Technickej univerzite v Košiciach, kde teraz pôsobí ako odborný asistent. „Manželka má komornejší náhľad na tvorbu, ja vystavujem veľkoplošné diela z rokov 2008 až 2010."



Obaja autori majú podľa kurátora spoločné prenikanie z obrazu von a hľadanie vzťahov medzi obrazmi. „Akoby im nestačila samotná plocha obrazu a potrebovali by ďalší priestor na svoju existenciu."

Byť a mať priestor

U Evy Moflárovej (rodenej Krutákovej) je popieranie hraníc obrazu zreteľné. Pohráva sa s neskončenými tvarmi, priestorom i rámom. O vyjadrenie pocitu z priestoru išlo umelkyni už pri jej prvom abstraktnom obraze: „Ide o vnímanie priestoru, nielen toho trojrozmerného, ale aj toho, čo má človek vnútri." Autorka tvrdí, že jej obrazy nemajú ambíciu vizuálne upútať, ale dať pocit, že človek je v priestore a má priestor.



Aj keď Eve vraj nejde o vizuálne zaujatie, jej rozmernej plastike s názvom Sediaci kríž sa to podarilo. Sediaci kríž zo zváraného plechu, na ktorý maľuje, upúta napríklad náznakmi figurácie. „Je to taká polemika dvojrozmerného a trojrozmerného priestoru," dodáva Moflárová.



Priestor, s ktorým sa mladí umelci pohrávajú a pracujú, čiastočne tejto výstave aj chýba. Ale len v tom zmysle, že je ho pre diela autorov málo.



Napriek tomu však výstava dokázala to hlavné - priblížiť tvorbu mladých umelcov. Eva a Martin Moflárovci z košickej Katedry výtvarných umení sa budú v Pálffyho paláci divákom prihovárať do 23. mája.