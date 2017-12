Šéfovať chcú siedmi. Kto uspeje?

Dnes sa koná druhý konkurz na post nového riaditeľa Slovenského národného divadla.

26. mar 2010 o 0:00 Oliver Rehák

Výberová komisia na ministerstve kultúry dnes vypočuje sedem kandidátov na riaditeľa Slovenského národného divadla a mala by rozhodnúť, ktorý je najvhodnejší.

BRATISLAVA. Kontroverzné mená, konkurzní matadori aj aktívni umelci. To je sedem kandidátov, ktorí sa rozhodli dnes zabojovať o pozíciu generálneho riaditeľa SND. O víťazovi môže výberová komisia rozhodnúť už dnes podvečer.

Známi z rôznych príčin

Po odstúpení Silvie Hroncovej v auguste minulého roka bol vedením divadla poverený Pavol Smolík. Dovtedajší šéf operného súboru SND sa prihlásil už do prvého konkurzu v decembri, no na poslednú chvíľu odstúpil s tým, že sa „chce venovať viac umeleckej ako administratívnej práci". Svoje rozhodnutie prehodnotil a včera sa vyjadril, že tentoraz sa na verejnom vypočutí kandidátov zúčastní.

Konkurzy dobre pozná Marián Chudovský. Kandidoval už proti Silvii Hroncovej, aj vlani v decembrovom termíne. Neuspel, ale SME povedal, že stále stavia na svoje skúsenosti s vedením trojsúborových divadiel v Bratislave a Košiciach a že menil len drobné detaily svojho projektu, pretože „koncepcia buď je, alebo nie je".

Marián Turner prichádza z pozície osemročného manažéra Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu (SOSR) a aktuálneho riaditeľa súboru Lúčnica. Hospodárenie SOSR-u za jeho éry preveroval Najvyšší kontrolný úrad, ktorý konštatoval niekoľko pochybení, na zasadnutiach Rozhlasovej rady sa skloňovali aj podozrenia, že orchester vystupoval v zahraničí pod vymysleným menom. Turner z rozhlasu odišiel po nástupe riaditeľky Miloslavy Zemkovej. Svoje plány so SND pred konkurzom chce predstaviť iba výberovej komisii.

Tá dnes vypočuje aj dvoch umelcov. Silvester Lavrík je divadelný režisér a spisovateľ, no v rokoch 2000 - 2003 bol aj umeleckým šéfom divadla v Zlíne. Pri odchode sa vyjadril, že mu je bližšia poloha autorská a režisérska než koncepčno-manažérska. Prečo sa to zmenilo? „Riaditeľovanie Rádiu Devín ma presvedčilo, že je to tvorivá práca, s vysokými nárokmi na tvorivý intelekt," tvrdí.

Na ministerstvo kultúry sa dnes chystá aj umelecký šéf baletu Štátneho divadla Košice Ondrej Šoth: „Úspech svetovej premiéry môjho predstavenia Štefánik v Bologni mi ukázal, že všetko je možné. Úlohou riaditeľa SND je nájsť talentovaných ľudí a teraz nemyslím len umelcov, ale aj manažérov a ekonómov. Myslím, že je ich dosť aj na Slovensku. Mám rád osobnosti a nepáči sa mi, ako sa tu s nimi zaobchádza."

V jedenásťčlennej výberovej komisii sedí aj Šothov nadriadený, riaditeľ Štátneho divadla Košice Peter Himič.

Exotickí cudzinci

Aj dnešný konkurz má zahraničných uchádzačov. Obaja sú kontroverzní. Luděk Golat je bývalý riaditeľ Národního divadla moravskoslezského v Ostrave. Vedenie mesta ho vlani po sťažnostiach členov operného súboru a článkoch v novinách o nakrúcaní domáceho pornovidea odvolalo s odôvodnením, že „ide o smutný prípad manažérskeho zlyhania človeka, ktorý bohorovne prehliadal problémy, bol k časti personálu agresívny, a okolo ktorého sa v posledných týždňoch rozvírila hladina nielen pracovných, ale aj veľkých morálnych problémov".

Najdlhšiu cestu do Bratislavy meria riaditeľ Národného divadla operety v Bukurešti Razvan Ioan Dinca. Jeho meno sa zase skloňovalo v rumunských médiách najmä pre sexuálne obťažovanie istej herečky.

Rozhodnutie o výsledku dnešného konkurzu je v rukách 11-člennej komisie na čele s generálnym riaditeľom sekcie umenia ministerstva kultúry Petrom Kováčom. Jej členmi sú ešte napríklad aj riaditeľ divadla Astorka Korzo '90 Vladimír Černý, člen Činohry a bývalý riaditeľ SND Dušan Jamrich, herečka Ingrid Timková alebo známy český baletný umelec Vlastimil Harapes.

Ak sa dnes zopakuje situácia z decembra, keď žiadny kandidát nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, bude opäť na ťahu minister kultúry Marek Maďarič. V zime túto situáciu riešil súkromnými rozhovormi s niekoľkými osobnosťami (medzi nimi napríklad s Petrom Dvorským), no nového riaditeľa medzi nimi nenašiel.