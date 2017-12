Čo nie je vidieť dnes, bude o pár rokov zrejmé

Nový umelecký riaditeľ Medzinárodného filmového festivalu Bratislava Matthieu Darras priniesol do Bratislavy filmové dielne z Turína.

26. mar 2010 o 0:00 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Pred pár rokmi vznikla iniciatíva Torino Film Lab. Podporuje začínajúcich autorov, pomáha im vytvárať a spresňovať svoje filmové projekty, hľadať najschodnejšie cesty, ako ich financovať. Organizuje tri dielne za rok a prvýkrát sa stalo, že jedna z nich je v Bratislave.

„Je to tak trochu experiment, uvidíme, ako na nás zareagujú slovenskí filmoví profesionáli," hovorí jeden zo zakladateľov dielní Matthieu Darras.

To meno je už u nás známe, Darras sa minulý rok stal aj umeleckým riaditeľom Medzinárodného filmového festivalu Bratislava.

Slováci sa rozhýbu

Spolu s dielňami Torino Film Lab je v Bratislave scenáristický kurz Script&Pixch, tento rok sa do neho po prvý raz prihlásila aj Slovenka, scenáristka Anita Obdržálková.

„Mávali sme veľa prihlášok zo Švédska, z Fínska, Maďarska aj Rumunska, zo Slovenska a z Česka doteraz žiadne. Možno, že slovenskí a českí filmári radšej využívajú regionálne stredoeurópske dielne, alebo sa boja pracovať v angličtine," hovorí Darras, „ale napríklad aj Francúzom chvíľu trvalo, kým sa rozhýbali."

S Matthieuom Darrasom prišla do Bratislavy aj riaditeľka Torino Film Lab Savina Neirotti. Ona hovorí, že zmyslom dielní je pripraviť začínajúcich filmárov na publikum. „Mali by si uvedomiť, že už keď píšu scenár, svoj príbeh niekomu rozprávajú," hovorí. „Na workshopoch ich počúvajú kolegovia scenáristi z iných krajín, iných národností a mentalít, dostávajú spätnú väzbu od našich hostí, ktorými sú filmové osobnosti, a potom ich prácu budú posudzovať producenti, ktorí sa zas budú rozhodovať, či im dajú peniaze. Každú chvíľu niekto iný kontroluje, či je ich projekt zmysluplný a zrozumiteľný."

Raz nás objavia

Vďaka dielňam Torino Film Lab môžu filmári dostať pätnásť až dvadsať percent svojho celkového rozpočtu. Ročne sa na ne prihlási vyše sto kandidátov, vyberú jedenástich a medzi najlepších päť projektov sa rozdelí takmer 600-tisíc eur. Dostanú ich tí, čo najviac presvedčia sedemčlennú porotu v treťom, záverečnom kole počas festivalu v Turíne.

Najviac peňazí dáva Piemontský región, mesto Turín a miestne Národné múzeum filmu. Pozoruhodné je, že filmári tie peniaze nemusia minúť v Taliansku, ako to bežne v koprodukčných zmluvách býva.

Savina Neirotti hovorí: „Keď sme tento ateliér predstavovali v Cannes, mnohí boli prekvapení. Ale nemyslíme si, že sme nejakí idealisti. Investícia do mladých talentov sa prejaví inak. Vybraté projekty si do Turína prichádza vypočuť vyše sto producentov. Minimálne oni náš región objavia. Do desiatich rokov sa to ekonomicky určite prejaví."

Bratislavské dielne trvajú do soboty, tie záverečné sa začnú v novembri počas festivalu v Turíne.