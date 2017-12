Obrazy zlepené z peňazí a lásky

V bratislavskej Galérii SPP vystavuje ešte do konca víkendu Juraj Králik svoje diela vytvorené z peňazí.

27. mar 2010 o 0:00 Ada Jung

BRATISLAVA. Niekoľko rokov zachraňoval Juraj Králik (1963) slovenskú korunu pred zničením. Robil to prostredníctvom cyklu obrazov Many & Lóve, do ktorých vkomponoval už neplatných 3600 slovenských mincí. Národná banka ich postupne likvidovala, ale Juraj Králik presvedčil jej guvernéra, že sa im ešte oplatí vdýchnuť nový život a aj novú hodnotu.

A tak si výtvarník vo vreciach odniesol 250­tisíc mincí, z ktorých vytvoril neobyčajné obrazy. Ich pravidelné rozmery 150 x 150 centimetrov tvoria vo výborných svetelných priestoroch Galérie SPP fascinujúcu mozaiku. Väčšinou obsahujú okolo štyritisíc prilepených mincí, niektoré však aj dvakrát toľko.

Dokázal z nich vytvoriť Baracka Obamu, Adama a Evu v špirále hriešnych peňazí, tenisové rakety (aby sme si pripomenuli jeho predchádzajúci projekt Art Grand Slam vytvorený spolu s Martinou Navrátilovou), tanky, králika aj pútavé grafické kompozície.

Juraj Králik je hravý iluzionista a aj tentoraz je jeho nápad dokonale králikovský: z obyčajného urobiť zvláštne. Lesk mincí vytvára vizuálne ilúzie, farbou prekryté mince zasa klamlivé prekvapenia, zaujímavé štruktúry aj úsmevné kompozície. Oplatí sa ich vidieť. Zvlášť, keď premieňajú lásku k peniazom na lásku k umeniu.

Galéria SPP na ulici Mlynské Nivy 44/c je aj počas víkendu otvorená od 11.00 do 18.00 h.