SND povedie Ondrej Šoth

Na druhom konkurze na post generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla sa napokon rozhodlo. Komisia sa rozhodla pre šéfa košického baletu Ondreja Šotha.

26. mar 2010 o 19:46 Zuzana Uličianska

Na druhom konkurze na post generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla sa napokon rozhodlo. Komisia sa rozhodla pre Ondreja Šotha.

BRATISLAVA. Celý deň včera na ministerstve kultúry prebiehal konkurz na miesto generálneho riaditeľa SND. Medzi kandidátov sa na poslednú chvíľu dostali aj Karel Drgáč a Margita Jaurová, ktorí boli pôvodne vylúčení pre nesplnenie podmienok. Víťazom sa však nakoniec nestal favorizovaný Pavol Smolík, ale Ondrej Šoth.

„Veľmi sa teším, keď budem mať možnosť všetkým talentovaným osobnostiam, ktoré tu sú umožniť účinkovanie v SND," povedal SME Ondrej Šoth. Za svoju ďalšiu ambíciu považuje inšpirovať mladú generáciu.

Sny verzus realita

Najsuverénnejšiu prezentáciu na konkurze mal Pavol Smolík, ktorý je poverený vedením divadla od septembra. Tvrdil, že by rád odbúral komplex neustáleho začínania. Za pozitíva považuje umelecký potenciál súborov, za negatíva destabilizované generálne riaditeľstvo, nerovnomerné využívanie členov súborov aj pocit výlučnosti a nechuť porovnávať sa. Šéfov činohry a baletu by si ponechal, šéfa opery by vymenoval z interných zdrojov.

Členka výberovej komisie Ingrid Timková mu však pripomenula jeho doterajšie výsledky vo funkcii, hlavne historické minimá návštevnosti opery či pretrvávajúci malý počet predstavení. Smolík sa bránil tým, že zmeny si žiadajú dlhší čas.

Vzrušenie priniesol člen komisie Dušan Jamrich, ktorý vyzval kandidáta Silvestra Lavríka na „chlapské" odstúpenie. Pripomenul mu jeho mediálne vystúpenia k novostavbe, keď podporoval jej predaj súkromnému podnikateľovi. Lavrík reagoval, že „nebol nikoho žoldnierom" a išlo mu o to, aby sa Národné divadlo nestalo vazalom kolosu. Musel čeliť aj otázke o spriaznenosti s SDKÚ. Podľa neho apolitické vedenie SND ešte neznamená, že by na čele mal byť človek bez názoru.

Veľmi emotívnu prezentáciu mal šéf košického baletu Ondrej Šoth. Podľa neho sa divadlo dostalo na dno a je v rozklade. Navrhol novú funkciu umeleckého riaditeľa, ktorý by mal rokovať napríklad o koprodukciách. Niektoré jeho myšlienky označila komisia za romantické.

Nie je šéf ako šéf

Marián Chudovský by z generálneho riaditeľa urobil len riaditeľa, na čele súborov by mali stáť umeleckí šéfovia: „Jasne by to naznačovalo, o čo sa majú starať." Za problém činohry považuje nevyváženosť dramaturgie a jej malý medzinárodný ohlas. V opere by si vedel predstaviť spoluprácu s Petrom Dvorským, v balete zasa s Ondrejom Šothom. Pripustil, že do činohry by oslovil jedného člena konkurznej komisie.

Marián Turner prezentoval všeobecné frázy a svoju malú skúsenosť s divadlom. Nevidel rozdiel medzi hercom a hráčom orchestra: „Prečo by tam mali byť iné kritériá?" pýtal sa. Vyhlásil, že by chcel ponúkať viac koncertov, personálne zmeny by robil až po audite, nateraz by si ponechal doterajších šéfov.

Bývalý šéf ostravskej opery Luďek Golat tvrdil, že Národné v Bratislave má vyšší rating než Praha. Na čele baletu by rád videl Noru Gallovičovú, sám by si rád nechal časť kompetencií šéfa opery, za hudobného riaditeľa by vybral Olivera Dohnányiho. K škandálu s erotickou nahrávkou, ktorý prebehol v médiách, sa vyjadril, že ide o desať rokov starú vec, ktorú považuje za súčasť jeho účelovej škandalizácie. Úroveň svojej práce doložil aj hodnoteniami kritiky, ktoré operu pod jeho vedením chválili za nápaditú dramaturgiu.

Rumun Ion Dinca pripustil, že nevie toho veľa o slovenskej kultúre, ale zasadzoval sa o prilákanie fondov EÚ. V Bukurešti vedie divadlo, ktoré podľa neho patrí k najvýznamnejším v Rumunsku. Trúfal si naučiť sa rýchlo slovensky.