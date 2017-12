Herbie Hancock sa vracia

Svetoznámy americký hudobník si opäť zahrá na Slovensku. Šiesteho júla privezie nový projekt The Imagine.

29. mar 2010 o 0:00 Marian Jaslovský, maj

V Bratislave sme už videli kadejaké džezové legendy - do ich zoznamu nedávno pribudol aj Wayne Shorter či Pat Metheny. Videli sme aj jedného z najvýznamnejších žijúcich hudobníkov, klávesistu Herbieho Hancocka s jeho kvartetom, zloženom z mladých hudobníkov. Bolo to na festivale Bratislavské jazzové dni v roku 1988 a pamätníci spomínajú, že toto komorné a kultivované vystúpenie nie naplno ukázalo Hancockovu genialitu. Tá šanca môže prísť na druhý pokus - na začiatku leta sa slávny americký muzikant na Slovensko vráti a privezie aktuálny ambiciózny projekt, ktorý si pripravil k okrúhlemu jubileu.

Slovo génius sa dá použiť naozaj s pokojným svedomím, lebo len ľudia s touto nálepkou sú schopní globálne ovplyvniť vývoj hudby - a on to dokázal niekoľkokrát. Herbieho Hancocka uvidíme v Bratislave 6. júla , nedlho po jeho 70. narodeninách s aktuálnym projektom The Imagine. Album, ktorý vychádza len niekoľko dní pred pripravovaným svetovým turné, Hancock nahrával na troch kontinentoch s umelcami reprezentujúcimi odlišné kultúry: v indických štúdiách spolupracoval s Anoushkou Shankarovou (dcérou legendárneho hráča na sitar Raviho Shankara) a Waynom Shorterom, v Londýne s rockovým gitaristom Jeffom Beckom, speváčkou Pink a spevákom Sealom, v Írsku sa prvýkrát stretol so známou worldmusicovou kapelou The Chieftains a speváčkou Lisou Hannigan, v Brazílii s pesničkárkou Céu.

Podstatnú časť atmosféry štúdiových projektov vie Hancock prenášať aj na koncertné pódiá. Dôkazom bolo jeho turné v roku 2008, v rámci ktorého vykresľoval osobitú podobu piesní Joni Mitchellovej. Za album River: The Joni Letters získal ocenenie Grammy pre najlepší album roka 2008! Mimochodom, sošiek Grammy zozbieral Hancock počas kariéry celý tucet, okrem toho má napríklad aj Oscara za hudbu k filmu Round Midnight.

Lístky na bratislavský koncert sa majú dostať do predpredaja v najbližších dňoch.